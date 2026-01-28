सरकारी जमीन पर बना दिए अवैध घर, राजकोट में 1357 आशियानों पर चलेगा बुलडोजर!

संक्षेप: पिछले तीन से चार दशकों में कलेक्टर के फाइनल प्लॉट पर लगभग 1,357 अतिक्रमण हो चुके हैं। जिला प्रशासन ने अब इन अनधिकृत ढांचों को हटाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इससे पहले, धारा 61 के तहत नोटिस जारी किए गए थे और निवासियों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया था।

राजकोट में बड़े पैमाने पर बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। ईस्ट जोन के मामलातदार ने राजकोट के सर्वे नंबर 256 में सरकारी जमीन पर रहने वाले लोगों को अंतिम बेदखली नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार, टाउन प्लानिंग (T.P.) स्कीम नंबर 6 के तहत चार 'फाइनल प्लॉट्स' पर अवैध आवास बना लिए गए हैं। इस कार्रवाई से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में जंगलेश्वर, नादोदानगर, बुद्धनगर और राधा-कृष्णनगर शामिल हैं।

देश गुजरात में छपी रिपोर्ट के अनुसार,मामलातदार कार्यालय के अनुसार, पिछले तीन से चार दशकों में कलेक्टर के फाइनल प्लॉट पर लगभग 1,357 अतिक्रमण हो चुके हैं। जिला प्रशासन ने अब इन अनधिकृत ढांचों को हटाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इससे पहले, धारा 61 के तहत नोटिस जारी किए गए थे और निवासियों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया था। हालांकि वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान अधिकांश निवासी जमीन के मालिकाना हक से जुड़े वैध दस्तावेज पेश करने में विफल रहे।

मंगलवार को, मामलातदार ने धारा 202 के तहत अंतिम नोटिस जारी किया, जिसमें निवासियों को सात दिनों के भीतर जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। लगभग एक लाख वर्ग मीटर सरकारी जमीन को वापस पाने के लिए, ईस्ट ज़ोन मामलातदार ने शुरुआत में राजकोट की स्थानीय अदालत में मामला दर्ज किया था। बाद में, सरकार की मंजूरी के साथ इस मामले को गुजरात उच्च न्यायालय ले जाया गया, जिससे निवासियों के पास उपलब्ध सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो गए। प्रशासन ने अंतिम बेदखली नोटिस जारी करने से पहले पांच दिनों तक सुनवाई भी की, जो 29, 30 और 31 दिसंबर 2025 तथा 8 और 19 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी।