सरकारी जमीन पर बना दिए अवैध घर, राजकोट में 1357 आशियानों पर चलेगा बुलडोजर!

पिछले तीन से चार दशकों में कलेक्टर के फाइनल प्लॉट पर लगभग 1,357 अतिक्रमण हो चुके हैं। जिला प्रशासन ने अब इन अनधिकृत ढांचों को हटाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इससे पहले, धारा 61 के तहत नोटिस जारी किए गए थे और निवासियों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया था।

Jan 28, 2026 05:29 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, राजकोट
राजकोट में बड़े पैमाने पर बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। ईस्ट जोन के मामलातदार ने राजकोट के सर्वे नंबर 256 में सरकारी जमीन पर रहने वाले लोगों को अंतिम बेदखली नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार, टाउन प्लानिंग (T.P.) स्कीम नंबर 6 के तहत चार 'फाइनल प्लॉट्स' पर अवैध आवास बना लिए गए हैं। इस कार्रवाई से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में जंगलेश्वर, नादोदानगर, बुद्धनगर और राधा-कृष्णनगर शामिल हैं।

देश गुजरात में छपी रिपोर्ट के अनुसार,मामलातदार कार्यालय के अनुसार, पिछले तीन से चार दशकों में कलेक्टर के फाइनल प्लॉट पर लगभग 1,357 अतिक्रमण हो चुके हैं। जिला प्रशासन ने अब इन अनधिकृत ढांचों को हटाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इससे पहले, धारा 61 के तहत नोटिस जारी किए गए थे और निवासियों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया था। हालांकि वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान अधिकांश निवासी जमीन के मालिकाना हक से जुड़े वैध दस्तावेज पेश करने में विफल रहे।

मंगलवार को, मामलातदार ने धारा 202 के तहत अंतिम नोटिस जारी किया, जिसमें निवासियों को सात दिनों के भीतर जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। लगभग एक लाख वर्ग मीटर सरकारी जमीन को वापस पाने के लिए, ईस्ट ज़ोन मामलातदार ने शुरुआत में राजकोट की स्थानीय अदालत में मामला दर्ज किया था। बाद में, सरकार की मंजूरी के साथ इस मामले को गुजरात उच्च न्यायालय ले जाया गया, जिससे निवासियों के पास उपलब्ध सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो गए। प्रशासन ने अंतिम बेदखली नोटिस जारी करने से पहले पांच दिनों तक सुनवाई भी की, जो 29, 30 और 31 दिसंबर 2025 तथा 8 और 19 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी।

निवासियों का दावा है कि इन बस्तियों में लगभग 4,000 परिवार रह रहे हैं, जिनमें करीब 20,000 लोग शामिल हैं और वे यहां कई दशकों से निवास कर रहे हैं। उन्हें डर है कि इस ध्वस्तीकरण अभियान से हजारों लोग बेघर हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने इन कॉलोनियों को नियमित करने की अपील की है। खबरों के अनुसार, कोर्ट ने अधिकारियों को इस मामले की जांच राज्य सरकार की स्लम पुनर्वास योजना के तहत करने का निर्देश दिया है। प्रभावित निवासियों ने मांग की है कि यदि बेदखली की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो उन्हें रहने के लिए वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए।

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई।
