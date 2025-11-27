Hindustan Hindi News
लिफ्ट के पास महिला पर टूट पड़ा कुत्ता, मालकिन ने बचाने के बजाय जड़ दिया थप्पड़, VIDEO

संक्षेप:

स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता की पहचान किरण वाघेला के रूप में हुई है, जो उसी सोसायटी की निवासी हैं। कुत्ते को टहलाने के लिए बाहर ले जाया गया था। कुत्ते के हमले के बाद, वाघेला ने कुत्ते के साथ मौजूद लड़के से लिफ्ट लॉबी के आसपास ज्यादा सावधान रहने का अनुरोध किया था। 

Thu, 27 Nov 2025 04:37 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, राजकोट
देश में आवारा और पालतू कुत्तों के काटने मामले किसी से छिपे नहीं हैं। देशा की राजधानी दिल्ली में तो आवारा कुत्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका। इस बीच गुजरात के राजकोट से एक वीडियो आया है जहां सोसायटी के अंदर एक पलतू कुत्ते ने महिला पर हमला कर दिया। इस घटना के दौरान कुत्ते की मालिकन भी वहीं मौजूद थी, लेकिन उसने पीड़िता की मदद करने के बजाय, उसे ही पीटना शुरू कर दिया। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना मंगलवार को राजकोट के कोठारिया इलाके में रोलेक्स रोड पर स्थित सुरभि पॉसिबल फ्लैट्स में हुई। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता की पहचान किरण वाघेला के रूप में हुई है, जो उसी सोसायटी की निवासी हैं। कुत्ते को टहलाने के लिए बाहर ले जाया गया था। कुत्ते के हमले के बाद, वाघेला ने कुत्ते के साथ मौजूद लड़के से लिफ्ट लॉबी के आसपास ज्यादा सावधान रहने का अनुरोध किया। हालाकि, कुत्ते की मालकिन पायल गोस्वामी इस बात से भड़क गईं और उन्होंने वाघेला को थप्पड़ मार दिया। यह वीडियो X (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) ने साझा किया था। इस वीडियो पर कई नेटिजन्स ने तरह-तरह के रिएक्शन्स दिए हैं।

एक यूजर ने टिप्पणी की कि एक कुत्ते ने एक व्यक्ति पर हमला किया। माफी मांगने के बजाय, मालिक ने पीड़िता को थप्पड़ मार दिया। यह किस तरह की मानसिकता है? सत्ता का नशा। अहंकार से भरा हुआ। अमानवीय। यह याद दिलाता है कि कुछ लोगों को पालतू जानवर या कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। अगर यह आपको गुस्सा नहीं दिलाता है, तो कुछ भी नहीं दिलाएगा। शर्मनाक। पूरी तरह से शर्मनाक।"

एक अन्य टिप्पणी में लिखा कि यह सही समय है कि सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि किसी को भी अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर पालतू कुत्ता रखने की अनुमति न हो, क्योंकि यह एक साझा स्वामित्व वाली संपत्ति है। आप किसी की संपत्ति पर उसकी सहमति के बिना कोई जानवर कैसे ला सकते हैं? यह अत्यधिक अतार्किक और अनुचित है।

