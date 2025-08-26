rajkot couple digital arrest cyber fraud 88 lakh transaction thugs posed as crime branch officers full details एक कॉल और 45 दिनों तक खौफ; कैसे गुजरात के इस कपल ने गंवा दिए 88 लाख, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगुजरात न्यूज़rajkot couple digital arrest cyber fraud 88 lakh transaction thugs posed as crime branch officers full details

एक कॉल और 45 दिनों तक खौफ; कैसे गुजरात के इस कपल ने गंवा दिए 88 लाख

45 दिनों तक, यह दंपति 'डिजिटल अरेस्ट' में रहे, जहां उन पर वॉट्सऐप कॉल और मैसेज के जरिए लगातार नजर रखी गई। धोखाधड़ी करने वालों ने दलवाडिया को 'जांच' के लिए अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मनाया।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, राजकोटTue, 26 Aug 2025 04:31 PM
एक कॉल और 45 दिनों तक खौफ; कैसे गुजरात के इस कपल ने गंवा दिए 88 लाख

गुजरात के इस बुजुर्ग कपल के साथ जो हुआ,उन्होंने इसकी कल्पना शायद ही की रही होगी। राजकोट में 69 साल के एक रिटायर्ड कोर्ट क्लर्क दिनेश दलवाडिया और उनकी पत्नी एक चौंकाने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गए। इससे उन्हें करीह 88 लाख का नुकसान हुआ है। उन्हें लगभग 45 दिनों तक परेशान किया गया और धोखाधड़ी करने वालों ने खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया।

साइबर लुटेरों ने क्राइम ब्रांच की शक्ल में आकर बुजुर्ग दंपति के आगे दावा किया कि दिनेश दलवाडिया का नाम मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स के एक मामले से जुड़ा है। उन्होंने धमकाया कि अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। 45 दिनों तक, यह दंपति 'डिजिटल अरेस्ट' में रहे, जहां उन पर वॉट्सऐप कॉल और मैसेज के जरिए लगातार नजर रखी गई। धोखाधड़ी करने वालों ने दलवाडिया को 'जांच' के लिए अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मनाया। कपल ने पैसे का इंतजाम करने के लिए अपने लॉकर में रखा सोना भी गिरवी रख दिया। कुल मिलाकर, 88 लाख 50 हजार 20 रुपये की ठगी की गई।

राजकोट साइबर क्राइम पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भावनगर के रहने वाले तीन आरोपियों- बृजेश पटेल, मोहसिन शेख और मोहम्मद हलारी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि पटेल ने आईडीबीआई बैंक में एक चालू खाता (current account) खोला था, जिसे भारत भर में पहले से ही 12 अन्य साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों में चिह्नित किया गया था। उसे दलवाडिया के पैसे में से कम से कम 10 लाख रुपये मिले थे और उसने यह स्वीकार किया कि वह कमीशन पर अपना खाता किराए पर देता था। शेख और हलारी इस गिरोह के लिए कमीशन एजेंट के तौर पर काम करते थे।

यह धोखाधड़ी 8 जुलाई को शुरू हुई थी, जब दलवाडिया को एक अनजान नंबर से वॉट्सऐप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का बताया और आरोप लगाया कि उनके बैंक मैनेजर ने उन्हें अवैध लेन-देन में एक लाभार्थी (beneficiary) के रूप में नामित किया है। उन पर दबाव बनाने के लिए, उन्होंने गिरफ्तार किए गए अपराधियों की तस्वीरें भी भेजीं और उन्हें किसी को भी कुछ न बताने की चेतावनी दी।

डरे हुए दलवाडिया उनकी बात मानते रहे, यह सोचकर कि वह अपनी बेगुनाही साबित कर रहे हैं। आखिरकार, लगभग दो महीने की परेशानी के बाद, 24 अगस्त 2025 को उनके शिकायत दर्ज कराने पर इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस (BNS) और आईटी एक्ट (IT Act) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस गिरोह के सरगनाओं का पता लगाने के लिए अभी भी जांच जारी है।

Gujarat News Cyber Crime Digital Arrest Fraud

