एक कॉल और 45 दिनों तक खौफ; कैसे गुजरात के इस कपल ने गंवा दिए 88 लाख

गुजरात के इस बुजुर्ग कपल के साथ जो हुआ,उन्होंने इसकी कल्पना शायद ही की रही होगी। राजकोट में 69 साल के एक रिटायर्ड कोर्ट क्लर्क दिनेश दलवाडिया और उनकी पत्नी एक चौंकाने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गए। इससे उन्हें करीह 88 लाख का नुकसान हुआ है। उन्हें लगभग 45 दिनों तक परेशान किया गया और धोखाधड़ी करने वालों ने खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया।

साइबर लुटेरों ने क्राइम ब्रांच की शक्ल में आकर बुजुर्ग दंपति के आगे दावा किया कि दिनेश दलवाडिया का नाम मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स के एक मामले से जुड़ा है। उन्होंने धमकाया कि अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। 45 दिनों तक, यह दंपति 'डिजिटल अरेस्ट' में रहे, जहां उन पर वॉट्सऐप कॉल और मैसेज के जरिए लगातार नजर रखी गई। धोखाधड़ी करने वालों ने दलवाडिया को 'जांच' के लिए अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मनाया। कपल ने पैसे का इंतजाम करने के लिए अपने लॉकर में रखा सोना भी गिरवी रख दिया। कुल मिलाकर, 88 लाख 50 हजार 20 रुपये की ठगी की गई।

राजकोट साइबर क्राइम पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भावनगर के रहने वाले तीन आरोपियों- बृजेश पटेल, मोहसिन शेख और मोहम्मद हलारी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि पटेल ने आईडीबीआई बैंक में एक चालू खाता (current account) खोला था, जिसे भारत भर में पहले से ही 12 अन्य साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों में चिह्नित किया गया था। उसे दलवाडिया के पैसे में से कम से कम 10 लाख रुपये मिले थे और उसने यह स्वीकार किया कि वह कमीशन पर अपना खाता किराए पर देता था। शेख और हलारी इस गिरोह के लिए कमीशन एजेंट के तौर पर काम करते थे।

यह धोखाधड़ी 8 जुलाई को शुरू हुई थी, जब दलवाडिया को एक अनजान नंबर से वॉट्सऐप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का बताया और आरोप लगाया कि उनके बैंक मैनेजर ने उन्हें अवैध लेन-देन में एक लाभार्थी (beneficiary) के रूप में नामित किया है। उन पर दबाव बनाने के लिए, उन्होंने गिरफ्तार किए गए अपराधियों की तस्वीरें भी भेजीं और उन्हें किसी को भी कुछ न बताने की चेतावनी दी।