गुजरात में कॉन्सटेबल ने पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में खुद को मारी गोली, क्या वजह
गुजरात के राजकोट से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। स्टेट रिजर्व पुलिस (SRP) कांस्टेबल ने पुलिस कमिश्नर दफ्तर में अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है।
गुजरात के राजकोट से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां स्टेट रिजर्व पुलिस (SRP) कांस्टेबल ने पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। कांस्टेबल उस समय वहीं ड्यूटी पर तैनात था। घंटेश्वर SRTP ग्रुप 13 से जुड़े कांस्टेबल गजुभा राठौड़ ने सुबह लगभग साढ़े तीन बजे दफ्तर के गेट नंबर 3 के पास खुद को गोली मार ली।
शुरुआती जांच में आत्महत्या का कारण पारिवारिक झगड़ा बताया जा रहा है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि सही कारण परिवार के सदस्यों और उनकी अलग रह रही पत्नी का बयान दर्ज करने के बाद ही पता चलेगा।
अन्य पुलिसकर्मियों ने तुरंत प्रद्युमन नगर पुलिस स्टेशन की टीम को सूचना दी, जिसके बाद राठौड़ को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जांच अधिकारी विक्रम वसावा ने बताया कि राठौड़ और उनकी पत्नी छह महीने से अधिक समय से अलग रह रहे थे।
उधर राठौड़ की मौत के बाद सोशल मीडिया पर उनका एक छह महीने पुराना वीडियो सामने आया है, जिसकी पुष्टि पुलिस ने भी की है। इस वीडियो में राठौड़ ने कहा कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई है। वह यह भी कहते हैं कि अगर वह आत्महत्या करते हैं, तो उनकी पत्नी की बहन और भतीजा जिम्मेदार होंगे।
