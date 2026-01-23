Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Rajkot A fifty year old driver raped a six year-old girl luring her with chocolate
राजकोट: 50 वर्षीय ड्राइवर ने किया 6 साल की बच्ची का रेप, दिया था चॉकलेट का लालच; गिरफ्तार

राजकोट: 50 वर्षीय ड्राइवर ने किया 6 साल की बच्ची का रेप, दिया था चॉकलेट का लालच; गिरफ्तार

संक्षेप:

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित और आरोपी दोनों की मेडिकल जांच की गई है जिसके आधार पर सबूत जुटाए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि आरोपी की एक बेटी है जो कि शादीशुदा और एक बेटा भी है।

Jan 23, 2026 03:59 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, रोजकोट
share Share
Follow Us on

राजकोट के विंछिया में 50 वर्षीय स्कूल बस ड्राइवर को नर्सरी क्लास में पढ़ने वाली 6 साल की बच्ची का कथित तौर पर रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2) और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोस्को) एक्ट की धारा 5(1), 6 और 12 के तहत मामला दर्ज किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक आरोपी और पीड़िता एक ही गांव में रहते हैं। पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने 13 जनवरी को बच्ची को गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी और फिर 20 जनवरी को रेप को अंजाम दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उसके घर से कुछ दूर ले गया और फिर रेप को अंजाम दिया। विंछिया के पुलिस इंस्पेक्टर एसी दामोर ने बताया है कि मामला तब सामने आया जब बच्ची ने बुधवार को स्कूल जाने से इनकार कर दिया और मां को अपने साथ ही हुई घटना के बारे में जानकारी दी।

आरोपी कुछ ही घंटों में गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित और आरोपी दोनों की मेडिकल जांच की गई है जिसके आधार पर सबूत जुटाए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि आरोपी की एक बेटी है जो कि शादीशुदा और एक बेटा भी है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुट गई है कि क्या वह पहले भी इस तरह के किसी कृत्य में शामिल रहा है या नहीं।

ये भी पढ़ें:राजकोट में लिव-इन पार्टनर की हत्या, शख्स ने गला घोंटकर मार डाला; गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:पिता ने बदल दिया फोन का पासवर्ड, राजकोट में 12 साल के बेटे ने लगा ली फांसी
ये भी पढ़ें:राजकोट में 70 लाख की बीमा पॉलिसी के लिए बाप की हत्या, विदेश जाना चाहता था बेटा

पहले भी शर्मसार हुआ राजकोट

राजकोट के आटकोट इलाके में 7 साल की मासूम बच्ची से रेप और बर्बरता के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने हाल में ही महज 44 दिनों में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल बच्ची के साथ 4 दिसंबर को अटकोट में कानपार गांव के बाहरी इलाके में रेप किया गया था। आरोपी ने बच्ची को उस समय अगवा कर लिया जब वह अपने चचेरे भाइयों के साथ एक खेत में खेल रही थी। 32 वर्षीय शख्स बच्ची को बाइक में अपने साथ बिठाकर झाड़ी में ले गया था और फिर रेप किया। यही नहीं उसने लोहे की रॉड से बच्ची के प्राइवेट पार्ट को भी खून से लथपथ कर दिया था और मौके से फरार हो गया था।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Rape Rape News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।