राजकोट: 50 वर्षीय ड्राइवर ने किया 6 साल की बच्ची का रेप, दिया था चॉकलेट का लालच; गिरफ्तार

राजकोट के विंछिया में 50 वर्षीय स्कूल बस ड्राइवर को नर्सरी क्लास में पढ़ने वाली 6 साल की बच्ची का कथित तौर पर रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2) और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोस्को) एक्ट की धारा 5(1), 6 और 12 के तहत मामला दर्ज किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक आरोपी और पीड़िता एक ही गांव में रहते हैं। पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने 13 जनवरी को बच्ची को गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी और फिर 20 जनवरी को रेप को अंजाम दिया।

शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उसके घर से कुछ दूर ले गया और फिर रेप को अंजाम दिया। विंछिया के पुलिस इंस्पेक्टर एसी दामोर ने बताया है कि मामला तब सामने आया जब बच्ची ने बुधवार को स्कूल जाने से इनकार कर दिया और मां को अपने साथ ही हुई घटना के बारे में जानकारी दी।

आरोपी कुछ ही घंटों में गिरफ्तार मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित और आरोपी दोनों की मेडिकल जांच की गई है जिसके आधार पर सबूत जुटाए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि आरोपी की एक बेटी है जो कि शादीशुदा और एक बेटा भी है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुट गई है कि क्या वह पहले भी इस तरह के किसी कृत्य में शामिल रहा है या नहीं।