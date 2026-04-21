राजकोट में 2500 करोड़ की ‘डिजिटल लूट’, 120 फर्जी खातों और कंपनियों का खुलासा; 21 गिरफ्तार
2500 Crore Digital Fraud: राजकोट में 2500 करोड़ का डिजिटल फ्रॉड पकड़ा गया है। 120 फर्जी खातों और कंपनियों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले में कई बैंक कर्मचारियों समेत 21 को गिरफ्तार किया है।
2500 Crore Digital Fraud: गुजरात के राजकोट में पुलिस ने साइबर अपराध से जुड़े एक बड़े ‘म्यूल अकाउंट’ रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें करीब 2500 करोड़ रुपये की अवैध रकम को 85 बैंक खातों और 35 फर्जी कंपनियों के जरिए घुमाया गया। इस मामले में तीन और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है।
पुलिस के अनुसार, ताजा गिरफ्तार आरोपियों में एक निजी बैंक का पूर्व मैनेजर कल्पेश डांगारिया और दो पूर्व पर्सनल बैंकर मौलिक कमानी व अनुराग बालधा शामिल हैं। तीनों अलग-अलग बैंकों में कार्यरत रहे हैं, लेकिन क्राइम के समय एक ही बैंक में विभिन्न पदों पर काम कर रहे थे।
फर्जी प्रोप्राइटरशिप के नाम पर ‘म्यूल अकाउंट’
जांच में खुलासा हुआ है कि इन बैंक कर्मचारियों ने साइबर ठगों की मदद से फर्जी प्रोप्राइटरशिप के नाम पर ‘म्यूल अकाउंट’ खुलवाए। इन खातों को खोलने के लिए निर्दोष लोगों के नाम और दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें इस पूरे खेल की जानकारी तक नहीं थी।
मोटे कमीशन के लालच में फर्जी खाते खोले
राजकोट ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक विजय सिंह गुर्जर ने बताया कि आरोपियों ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कड़े दिशा-निर्देशों और बैंक के आंतरिक सत्यापन नियमों को दरकिनार करते हुए मोटे कमीशन के लालच में ये खाते खोले। एक मामले में आरोपी ने किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर कराए गए फॉर्म को असली बताकर प्रमाणित कर दिया।
85 संदिग्ध खातों और 35 फर्जी कंपनियों का खुलासा
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मदद से की गई जांच में 85 संदिग्ध बैंक खाते और 35 फर्जी कंपनियों की पहचान की गई है, जिनका इस्तेमाल इस नेटवर्क में किया गया। देशभर में इन खातों से जुड़े 535 मामलों की शिकायतें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCCRP) पर दर्ज की गई हैं।
पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने और अन्य शामिल लोगों की पहचान के लिए जांच को आगे बढ़ा रही है। यह मामला देश में बढ़ते साइबर अपराध और बैंकिंग सिस्टम के दुरुपयोग की गंभीरता को उजागर करता है।
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