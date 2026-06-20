गुजरात में अगले एक हफ्ते बारिश की संभावना, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, अलर्ट जारी
गुजरात में अगले एक हफ्ते के दौरान बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है।
Gujarat Weather Update: प्री-मानसून गतिविधियों की वजह से बीते कई दिनों से प्रदेश के अलग-अलग मौसम में बदलाव हुआ है। गुजरात के कई इलाकों में अगले एक हफ्ते के दौरान भी मौसम करवट लेगा। इस दौरान भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक गुजरात के निकट वाले क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है और तेलंगाना में मौसमी हलचल के वजह से मौसम में ये बदलाव संभव है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान गरज-चमक के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी।
21 और 22 जून को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। 21 और 22 जून को दक्षिणी और मध्य गुजरात में बारिश हो सकती है। 21 जून को 10 जिलों नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड, अमरेली, भावनगर और गिर सोमनाथ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम की यह स्थिति 27 जून तक जारी रहेगी।
साथ ही सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना
भारत मौसम विज्ञान विभाग लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। गुजरात में अगले एक हफ्ते के दौरान तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है ऐसे में मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। वहीं प्रशासन ने भी सभी पोर्ट्स और मछुआरों को अलर्ट रहने और जरूरी सावधानी बतरने के निर्देश जारी किए हैं।
भीषण गर्मी और उमस महसूस कर रहे लोग
हवा में नमी का स्तर बढ़ने के वजह से लोगों को भीषण गर्मी और उमस महसूस हो रही है। आज अहमदाबाद में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जबकि गांधीनगर में पारा 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगले कुछ दिन अहमदाबाद में तापमान 36 से 40 डिग्री के बीच बने रहने की संभावना है। वहीं अगले हफ्ते प्रदेश में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है।
गुरुवार को राज्य के कई इलाकों में हुई थी बारिश
बता दें गुरुवार को राज्य के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश के बाद लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली थी। ठंडी हवाएं और खुशनुमान मौसम से लोगों के चेहरे खिल उठे थे। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 6 जिलो के लिए येलो अलर्ट जारी किया था और साथ ही कहा था कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
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