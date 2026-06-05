पश्चिमी विक्षोभ के असर से गुजरात के कई इलाकों में बदला मौसम, IMD ने इतने जिलों में जारी किया बारिश व तूफान का अलर्ट
अगले 2-3 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों, पूरे गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, कर्नाटक के कुछ और हिस्सों, तमिलनाडु के बाकी हिस्सों व अन्य राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा।
उत्तर भारत में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर गुजरात में भी दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इस दौरान विभाग ने प्रदेश के 28 जिलों में बारिश होने की उम्मीद जताई है साथ ही 40 से 50KMPH की गति से हवा चलने व तूफान आने की आशंका भी जताई है। इसके अलावा विभाग ने अगले कुछ दिन प्रदेश में ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना भी व्यक्त की है।
बीते दिन के मौसम की बात करें तो गुरुवार को उत्तरी गुजरात क्षेत्र में कुछ जगहों पर बारिश हुई, जबकि प्रदेश के अन्य इलाकों जैसे दक्षिणी गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र-कच्छ में मौसम शुष्क रहा। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान अहमदाबाद में 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
शुक्रवार को इन जिलों बारिश व तूफान की संभावना
मौसम विभाग ने शुक्रवार (5 जून) को प्रदेश के बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाद और दीव में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली चमकने और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की सतही हवा के साथ मध्यम तूफान आने की संभावना जताई है।
अगले तीन दिन इन जिलों में बारिश की जोरदार संभावना
शनिवार (6 जून) को मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है और इस दौरान राज्य के पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड, अमरेली, भावनगर और गिर सोमनाथ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की बहुत संभावना जताई है। विभाग ने राज्य के बाकी जिलों में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान लगाया है।
रविवार (7 जून) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, दीव, नर्मदा, सूरत, डांग, तापी, नवसारी और वलसाड में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान लगाया है। राज्य के बाकी जिलों में मौसम के शुष्क रहने की बहुत संभावना है।
सोमवार (8 जून) को विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों अमरेली, भावनगर, डांग, तापी, नवसारी और वलसाड जिलों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की बहुत संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा राज्य के बाकी जिलों में मौसम के शुष्क रहने की उम्मीद जताई है।
मौसम की महत्वपूर्ण परिस्थितियां
गुरुवार का पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में समुद्र तल से 3.1 किमी ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवाती परिसंचरण) के रूप में बना हुआ है। इसके साथ ही मध्य क्षोभमंडल की पश्चिमी हवाओं में एक ट्रफ (गर्त) भी है, जिसकी धुरी समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर उत्तर में स्थित है।
दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और उससे सटे गुजरात क्षेत्र में समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर ऊपरी हवा का एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। जिससे इस क्षेत्र में निचले स्तरों पर दक्षिण-पश्चिम से पश्चिम दिशा की हवाएं चल रही हैं। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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