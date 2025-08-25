रेलवे, रिंग रोड से EV हब, आज से PM मोदी का दो दिन गुजरात दौरा, 5400 करोड़ की सौगातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। आज शाम 6 बजे पीएम मोदी अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान में जनसभा करेंगे। गुजरात दौरे में पीएम मोदी 5400 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अहमदाबाद समेत राज्यभर में 5400 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं में रेलवे, सड़क, शहरी विकास, बिजली और ऑटोमोबाइल सेक्टर की बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।

जनसभा और परियोजनाओं की सौगात आज शाम 6 बजे पीएम मोदी अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान में जनसभा करेंगे। इसी दौरान वे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

सुजुकी मोटर प्लांट में ऐतिहासिक लॉन्च 26 अगस्त की सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट पहुंचेंगे। यहां वे हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन करेंगे और सुजुकी की पहली वैश्विक इलेक्ट्रिक कार “e-VITARA” के 100 से अधिक देशों (जिनमें यूरोप और जापान शामिल हैं) में निर्यात की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे।

रेलवे को 1400 करोड़ की नई रफ्तार रेलवे क्षेत्र में पीएम मोदी 1400 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें महेसाना–पालनपुर रेलमार्ग का दोहरीकरण (65 किमी, लागत 530 करोड़ रुपये) और कलोल–काडी–कटोसन रोड (37 किमी) व बिचराजी–रानुज (40 किमी) रेल लाइनों का गेज परिवर्तन (लागत 860 करोड़ रुपये) शामिल हैं। इसके अलावा कटोसन रोड से साबरमती तक यात्री ट्रेन सेवा और बिचराजी से कार-लोडेड मालगाड़ी सेवा शुरू होगी, जिससे यात्रियों और कारोबारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

सड़क और कनेक्टिविटी सड़क और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी विरमगाम–खुदाद–रामपुरा रोड चौड़ीकरण का उद्घाटन करेंगे। साथ ही अहमदाबाद–महेसाना–पालनपुर रोड पर छह-लेन अंडरपास का शिलान्यास और अहमदाबाद–विरमगाम रोड पर रेलवे ओवरब्रिज की आधारशिला रखी जाएगी। इन परियोजनाओं से ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी और प्रदेश में कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।

बिजली और शहरी विकास की नई सौगात ऊर्जा क्षेत्र में पीएम मोदी उत्तरी गुजरात बिजली कंपनी लिमिटेड (UGVCL) के 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बिजली वितरण प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स बिजली सप्लाई को आधुनिक बनाएंगे और खराब मौसम में बिजली बाधित होने की समस्या कम करेंगे।

शहरी विकास योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में शहरी विकास को भी बड़ी सौगातें मिलेंगी। अहमदाबाद में पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत रामापीर नो टेकरी क्षेत्र की झुग्गियों का पुनर्विकास किया जाएगा। इसके साथ ही सरदार पटेल रिंग रोड का चौड़ीकरण, शहर के पानी और सीवर प्रबंधन से जुड़े प्रोजेक्ट्स, अहमदाबाद पश्चिम में नया स्टाम्प्स और पंजीकरण भवन तथा गांधीनगर में स्टेट लेवल डेटा स्टोरेज सेंटर की आधारशिला रखी जाएगी। इन परियोजनाओं से न केवल नागरिक सेवाओं को मजबूती मिलेगी बल्कि डिजिटल गवर्नेंस को भी नई दिशा मिलेगी।