गुजरात को रेलवे का तोहफा, 493 करोड़ के दोहरीकरण प्रोजेक्ट को मंजूरी; इस इलाके को होगा फायदा
रेलवे ने बताया कि इस सेक्शन की लाइन क्षमता आने वाले सालों में 123 प्रतिशत बढ़ जाएगी, जो समय पर क्षमता बढ़ाने की जरूरत को दिखाता है। दोहरीकरण का काम इस मार्ग पर भीड़ कम करने, परिचालन से जुड़ी रुकावटों को घटाने और ट्रेन संचालन की विश्वसनीयता को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गुजरात को एक बड़ी सौगात देते हुए पश्चिम रेलवे के आदिपुर-भुज खंड के दोहरीकरण के लिए 493 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। इस बारे में जानकारी देते हुए रेलवे ने बताया कि 49 किलोमीटर लंबी यह परियोजना रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और इस खंड के दोहरीकरण से कच्छ क्षेत्र में रेल सम्पर्क मजबूत होगा और यात्री तथा माल ढुलाई में 120 लाख टन प्रति वर्ष (MTPA) एक्स्ट्रा की संभावित बढ़ोतरी होगी। रेलवे के अनुसार इस परियोजना को भारतीय रेलवे के उस कार्यक्रम के तहत स्वीकृति दी गई है, जिसमें दोहरीकरण, तिहरीकरण और नेटवर्क को बेहतर बनाने के अन्य कार्य किए जा रहे हैं।
रेलवे ने बताया कि जिस आदिपुर-भुज खंड के दोहरीकरण के काम को मंजूरी दी गई है, वह फिलहाल गांधीधाम-नलिया गलियारे पर स्थित एक सिंगल-लाइन मार्ग है। इस मार्ग के दोहरीकरण से यात्रियों की आवाजाही में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। रेलवे का कहना है कि इस क्षेत्र में भुज-नलिया गेज कन्वर्जन, नलिया-वायोर लाइन का विस्तार और नलिया-जखाऊ, वायोर-लखपत और देशालपर-लूना को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन जैसी कई रेलवे परियोजनाएं पहले से ही चल रही हैं।
यात्री संख्या बढ़ने, मालगाड़ियों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद
रेलवे के अनुसार इन परियोजनाओं के पूरा होने से भुज-आदिपुर खंड से काफी ज्यादा संख्या में यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए, पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित करने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और भविष्य की ट्रैफिक मांग को पूरा करने के लिए दोहरीकरण परियोजना को मंजूरी दी गई है।
120 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई में भी मदद मिलेगी
रेलवे ने बताया कि इस परियोजना से हर दिन दोनों दिशाओं में दो अतिरिक्त यात्री ट्रेन सेवाओं के संचालन में आसानी होने की उम्मीद है, जिससे पूरे क्षेत्र में यात्रियों के लिए यात्रा की सुविधा और संपर्क बेहतर होगा। साथ ही रेलवे के अनुसार दोहरी लाइन से अतिरिक्त 120 लाख टन प्रति वर्ष (MTPA) माल ढुलाई में भी मदद मिलेगी, जिससे पश्चिमी गुजरात में लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक सम्पर्क मज़बूत होगा।
भारतीय रेलवे को होगी एक्स्ट्रा कमाई
रेलवे ने बताया कि इस सेक्शन की लाइन क्षमता का इस्तेमाल 2029-30 तक मौजूदा स्तर से बढ़कर 123 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो समय पर क्षमता बढ़ाने की जरूरत को दिखाता है। दोहरीकरण का काम इस मार्ग पर भीड़ कम करने, परिचालन से जुड़ी रुकावटों को घटाने और ट्रेन संचालन की विश्वसनीयता को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस परियोजना से भारतीय रेलवे को यात्रियों और माल की आवाजाही बढ़ने से अतिरिक्त कमाई होने की भी उम्मीद है। इसके साथ ही इससे कच्छ इलाके में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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