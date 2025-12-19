रेलवे ने दी खुशखबरी; गुजरात के इस स्टेशन से दिल्ली तक चलाई क्रिसमस स्पेशल ट्रेन, इतनी जगह रुकेगी
यह ट्रेन दोनों दिशाओं में गुजरात के महेसाणा, पालनपुर, राजस्थान के आबूरोड, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, जयपुर, अलवर, हरियाणा के रेवाड़ी, गुडगांव एवं दिल्ली केंट स्टेशनों पर रुकेगी।
रेलवे ने क्रिसमस और नए साल के मौके पर यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान गुजरात से दिल्ली तक सफर करने वालों को पश्चिमी रेलवे ने एक खुशखबरी दी है। रेलवे ने साबरमती और शकूर बस्ती (दिल्ली) के बीच क्रिसमस स्पेशल ट्रेन (ट्रेन संख्या 09497/09498) चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 22 से 25 दिसंबर के बीच दोनों स्टेशनों के बीच कुल चार फेरे लगाएगी और इस दौरान दोनों दिशाओं में चार राज्यों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 10 स्टेशनों पर रुकेगी।
इनमें से साबरमती से शकूर बस्ती के लिए ट्रेन सोमवार और बुधवार को रात 22.55 पर रवाना होगी, और अगले दिन दोपहर 15:15 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी। जबकि शकूर बस्ती से साबरमती के लिए ट्रेन मंगलवार और गुरुवार रात 21:00 बजे चलेगी और अगले दिन 12:20 बजे साबरमती पहुंचेगी।
इस बारे में जानकारी देते हुए मंडल रेल प्रवक्ता ने गुरूवार को बताया कि पश्चिम रेलवे द्वारा साल के अंत में यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए साबरमती और शकूर बस्ती (दिल्ली) के बीच विशेष किराए पर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इस ट्रेन में सभी कोच एसी 3-टियर (हमसफर) श्रेणी के रहेंगे। ट्रेन संख्या 09497 की बुकिंग 19 दिसंबर से सभी PRS काउंटरों और IRCTC वेबसाइट पर शुरू होगी। इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार है...
< ट्रेन संख्या 09497 (दो ट्रिप)
साबरमती-शकूर बस्ती (दिल्ली) स्पेशल ट्रेन
कब चलेगी- 22 और 24 दिसंबर
प्रस्थान- साबरमती से 22:55 बजे चलेगी
आगमन- अगले दिन 15:15 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी
< ट्रेन संख्या 09498 (दो ट्रिप)
शकूर बस्ती (दिल्ली)-साबरमती स्पेशल
कब चलेगी- 23 और 25 दिसंबर
प्रस्थान- शकूर बस्ती से 21:00 बजे चलेगी
आगमन- अगले दिन 12:20 बजे साबरमती पहुंचेगी
स्टॉपेज: मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, गुडगांव एवं दिल्ली केंट स्टेशनों पर रुकेगी।
इस ट्रेन में सभी कोच एसी 3-टियर (हमसफर) श्रेणी के रहेंगे। ट्रेन संख्या 09497 की बुकिंग 19 दिसंबर से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।