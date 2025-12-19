Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़railways announced good news, on these days Christmas special train will run from Sabarmati to Delhi
रेलवे ने दी खुशखबरी; गुजरात के इस स्टेशन से दिल्ली तक चलाई क्रिसमस स्पेशल ट्रेन, इतनी जगह रुकेगी

रेलवे ने दी खुशखबरी; गुजरात के इस स्टेशन से दिल्ली तक चलाई क्रिसमस स्पेशल ट्रेन, इतनी जगह रुकेगी

संक्षेप:

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में गुजरात के महेसाणा, पालनपुर, राजस्थान के आबूरोड, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, जयपुर, अलवर, हरियाणा के रेवाड़ी, गुडगांव एवं दिल्ली केंट स्टेशनों पर रुकेगी।

Dec 19, 2025 12:00 am ISTSourabh Jain वार्ता, अहमदाबाद, गुजरात
share Share
Follow Us on

रेलवे ने क्रिसमस और नए साल के मौके पर यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान गुजरात से दिल्ली तक सफर करने वालों को पश्चिमी रेलवे ने एक खुशखबरी दी है। रेलवे ने साबरमती और शकूर बस्ती (दिल्ली) के बीच क्रिसमस स्पेशल ट्रेन (ट्रेन संख्या 09497/09498) चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 22 से 25 दिसंबर के बीच दोनों स्टेशनों के बीच कुल चार फेरे लगाएगी और इस दौरान दोनों दिशाओं में चार राज्यों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 10 स्टेशनों पर रुकेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इनमें से साबरमती से शकूर बस्ती के लिए ट्रेन सोमवार और बुधवार को रात 22.55 पर रवाना होगी, और अगले दिन दोपहर 15:15 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी। जबकि शकूर बस्ती से साबरमती के लिए ट्रेन मंगलवार और गुरुवार रात 21:00 बजे चलेगी और अगले दिन 12:20 बजे साबरमती पहुंचेगी।

इस बारे में जानकारी देते हुए मंडल रेल प्रवक्ता ने गुरूवार को बताया कि पश्चिम रेलवे द्वारा साल के अंत में यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए साबरमती और शकूर बस्ती (दिल्ली) के बीच विशेष किराए पर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इस ट्रेन में सभी कोच एसी 3-टियर (हमसफर) श्रेणी के रहेंगे। ट्रेन संख्या 09497 की बुकिंग 19 दिसंबर से सभी PRS काउंटरों और IRCTC वेबसाइट पर शुरू होगी। इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार है...

< ट्रेन संख्या 09497 (दो ट्रिप)

साबरमती-शकूर बस्ती (दिल्ली) स्पेशल ट्रेन

कब चलेगी- 22 और 24 दिसंबर

प्रस्थान- साबरमती से 22:55 बजे चलेगी

आगमन- अगले दिन 15:15 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी

< ट्रेन संख्या 09498 (दो ट्रिप)

शकूर बस्ती (दिल्ली)-साबरमती स्पेशल

कब चलेगी- 23 और 25 दिसंबर

प्रस्थान- शकूर बस्ती से 21:00 बजे चलेगी

आगमन- अगले दिन 12:20 बजे साबरमती पहुंचेगी

स्टॉपेज: मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, गुडगांव एवं दिल्ली केंट स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में सभी कोच एसी 3-टियर (हमसफर) श्रेणी के रहेंगे। ट्रेन संख्या 09497 की बुकिंग 19 दिसंबर से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News Gujarat News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।