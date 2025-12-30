Hindustan Hindi News
रेलवे ने बाजवा-अहमदाबाद रूट को दिया ‘कवच’; जानें इसके फायदे और कैसे करेगा काम

संक्षेप:

भारतीय रेलवे ने पश्चिम रेलवे के 96 किलोमीटर लंबे बाजवा-अहमदाबाद सेक्शन पर ऑटोमेटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली 'कवच' ​​को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। 'कवच' स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) सिस्टम है, जो एक अत्यंत अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है।

Dec 30, 2025 02:34 pm ISTPraveen Sharma नई दिल्ली, भाषा
भारतीय रेलवे ने पश्चिम रेलवे के 96 किलोमीटर लंबे बाजवा-अहमदाबाद सेक्शन पर ऑटोमेटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली ‘कवच’ ​​को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। ‘कवच’ स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) सिस्टम है, जो एक अत्यंत अपग्रेड टेक्नोलॉजी है।

मंत्रालय ने सोमवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि कवच के सफलतापूर्वक शुरू होने से रेलवे ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह सिस्टम ट्रेन के लोको पायलट को निर्धारित गति सीमा के भीतर ट्रेन चलाने में मदद करता है और अगर वे ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, तो इस सिस्टम की मदद से ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं।

KAVACH
बयान में बताया गया, “वडोदरा मंडल (डब्ल्यूआर) ने सोमवार को महत्वपूर्ण बाजवा-अहमदाबाद सेक्शन पर ‘कवच’ प्रणाली के सफल संचालन के साथ सुरक्षा मानकों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो पश्चिमी रेलवे में पहली बार हुआ है।”

अधिकारियों ने बताया कि वडोदरा मंडल में पश्चिमी रेलवे द्वारा पहली बार ‘कवच’ प्रणाली शुरू किए जाने के कारण यह भारतीय रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने परियोजना का तकनीकी विवरण देते हुए बताया कि 96 किलोमीटर लंबे रूट पर 23 टावरों और 20 कवच भवनों के साथ 17 स्टेशनों को कवर किया गया है।

मंत्रालय ने बताया कि ऑटोमेटिक ट्रेन सुरक्षा सिस्टम के सफल संचालन के बाद ‘कवच’ से लैस पहली ट्रेन वडोदरा-अहमदाबाद संकल्प फास्ट पैसेंजर इस मार्ग पर चली। इस ट्रेन में 11 डिब्बे हैं।

अधिकारियों ने कहा, "यह सिस्टम अब सुरक्षा जोखिमों को ऑटोमैटिक रूप से कम करने, सिग्नल पास एट डेंजर (SPAD या रेड सिग्नल जंप) से होने वाले परिणामों को रोकने, ऑटोमैटिक स्पीड कंट्रोल, आमने-सामने और पीछे से होने वाली टक्करों से सुरक्षा और लेवल क्रॉसिंग गेट पर ऑटोमैटिक सीटी बजाने के लिए पूरी तरह से काम कर रहा है।"

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
