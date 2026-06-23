अब अहमदाबाद नहीं, इस स्टेशन से चलेगी वंदे भारत; रेलवे ने बदला टर्मिनल, नया टाइमटेबल भी जारी
Sabarmati-Okha Vande Bharat train: रेलवे बोर्ड ने अहमदाबाद-ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के टर्मिनल स्टेशन में बदलाव को मंजूरी दे दी है। ट्रेन को नया नाम भी मिला है।
Sabarmati-Okha Vande Bharat train: अहमदाबाद-ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन के टर्मिनल स्टेशन में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब तक अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से चलने वाली यह सेमी हाईस्पीड ट्रेन अब साबरमती रेलवे स्टेशन से चलाई जाएगी। इसके साथ ही ट्रेन का नाम भी बदलकर साबरमती-ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया जाएगा।
रेलवे बोर्ड ने पश्चिम रेलवे को बदलाव लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यह वंदे भारत एक्सप्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को अहमदाबाद-जामनगर रूट पर हरी झंडी दिखाकर शुरू की थी। बाद में 12 मार्च 2024 को इसकी सेवा ओखा तक बढ़ा दी गई थी। अब करीब दो साल बाद ट्रेन के टर्मिनल स्टेशन में बदलाव किया गया है।
साबरमती-ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस में क्या-क्या बदला है?
- अब ट्रेन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की जगह साबरमती रेलवे स्टेशन से चलेगी।
- ट्रेन का नया नाम, साबरमती-ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस होगा।
- रेलवे बोर्ड ने अंबली रोड स्टेशन पर ठहराव को भी मंजूरी दी है।
- ट्रेन का नया टाइमटेबल और चलाए जाने के दिन भी जारी कर दिए गए हैं।
- बदलाव एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) या नो बुकिंग डेट से लागू होंगे।
साबरमती-ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस का नया टाइमटेबल
- ट्रेन नंबर 22925 (साबरमती-ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस)
- सुबह 6:15 बजे साबरमती से रवाना होगी।
- दोपहर 1:20 बजे ओखा पहुंचेगी।
ट्रेन नंबर 22926 (ओखा-साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस)
- शाम 4:45 बजे ओखा से रवाना होगी।
- रात 11:15 बजे साबरमती पहुंचेगी।
साबरमती-ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में कब चलेगी?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, साबरमती-ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में मंगलवार को छोड़कर सभी दिन चलेगी। ट्रेन में यात्रियों के लिए एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार दोनों केटेगरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
किन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन?
साबरमती और ओखा के बीच यह वंदे भारत एक्सप्रेस कुल आठ स्टेशनों पर ठहरेगी। रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद अंबली रोड स्टेशन को भी ट्रेन के आधिकारिक स्टॉपेज में शामिल किया गया है।
- अंबली रोड
- साणंद
- वीरमगाम
- सुरेंद्रनगर
- वांकानेर
- राजकोट
- जामनगर
- द्वारका
493 किलोमीटर का सफर, साढ़े छह घंटे में पूरा
साबरमती-ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 493 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह सफर लगभग 6 घंटे 30 मिनट में पूरा होगा। वंदे भारत देश की सबसे तेज और आधुनिक ट्रेनों में शामिल है, जिससे गुजरात के प्रमुख शहरों और धार्मिक पर्यटन स्थल द्वारका तथा ओखा के बीच यात्रा पहले से अधिक सुविधाजनक होती है।
रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश
रेलवे बोर्ड ने 16 जून को पश्चिम रेलवे को भेजे गए पत्र में ट्रेन के टर्मिनल, टाइमिंग, संचालन दिवस और अंबली रोड स्टेशन पर ठहराव में बदलाव को मंजूरी दी है। बोर्ड ने पश्चिम रेलवे को निर्देश दिए हैं कि इन बदलावों को एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) या नो बुकिंग डेट से लागू किया जाए, ताकि यात्रियों की बुकिंग और संचालन में किसी तरह की परेशानी न हो।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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