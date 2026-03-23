वनवासी कहकर बदली जा रही आदिवासियों की पहचान, RSS पर बरसे राहुल गांधी
राहुल गांधी ने आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द के इस्तेमाल को लेकर भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा और दावा किया कि उन्होंने शब्द को इसलिए गढ़ा है, ताकि जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के मूल स्वामित्व को नकारा जा सके।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द इस्तेमाल पर भाजपा और आरएसएस की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह शब्द जानबूझकर बनाया गया है ताकि आदिवासियों की जो जंगल, जमीन और पानी पर जो पुराना हक है उसे खत्म किया जा सके। वडोदरा में एक कार्यक्रम के दौरान गांधी ने फिर से जाति जनगणना की मांग की और कहा कि आदिवासियों को देश की सत्ता और धन में अपना सही हिस्सा पाने के लिए यह बहुत जरूरी है।
आदिवासियों को वनवासी कहना संविधान का अपमान
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आदिवासियों को वनवासी कहना संविधान और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का अपमान है। वडोदरा में आयोजित आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी से तात्पर्य भारत के मूल निवासियों से है। यदि आप इस भूमि पर 1,000, 2,000 या यहां तक कि 5,000 वर्ष पहले भी आते तो आप पाते कि जमीन का एक-एक इंच आदिवासियों के हाथों में थी।
आदिवासी शब्द का अर्थ है कि यह देश आपका
राहुल गांधी ने आगे कहा कि अब 21वीं सदी में एक नया शब्द सामने आया है। यह शब्द है वनवासी, यह आरएसएस और भाजपा द्वारा गढ़ा गया है। वनवासी शब्द का तात्पर्य है कि आप इस जमीन के मूल स्वामी नहीं थे। वहीं आदिवासी शब्द का अर्थ है कि यह देश आपका था। भारत की जमीन, जल और जंगल सही मायने में आपकी थी।
आदिवासियों को वनवासी कहना संविधान पर हमला
राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों को वनवासी कहना संविधान और पूज्य आदिवासी नेता बिरसा मुंडा पर हमला है। वनवासी शब्द का प्रयोग यह दिखाता है कि आप मूल स्वामी नहीं थे- वरन मूल स्वामी कोई और था और जल, जंगल एवं जमीन आपकी नहीं थी। आप केवल संयोगवश वन में निवास करते थे।
बिरसा मुंडा, आंबेडकर, फुले के विचारों को बचा नहीं पा रहे
राहुल गांधी ने आगे कहा कि जैसा कि किसी ने सही कहा है कि हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं जिसमें हजारों साल पुरानी सोच जुड़ी है। मोदी समेत बीजेपी के लोग बिरसा मुंडा, आंबेडकर, फुले और गांधी की मूर्तियों के आगे सिर झुकाते हैं लेकिन वे उन विचारों को नहीं बचा पा रहे हैं जिनके लिए बिरसा मुंडा खड़े थे। वे उस मकसद को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी थी।
भाजपा पर तीखा हमला
राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में बिरसा मुंडा की सोच बसी है। जब भाजपा आदिवासियों को वनवासी कहती है और उनकी जमीन और जंगल बड़े व्यापारियों को दे देती है तो वह सिर्फ संविधान का अपमान नहीं करती बल्कि बिरसा मुंडा का भी अपमान करती है। अक्सर विकास के नाम पर आदिवासियों से उनकी जमीन बिना किसी मुआवजे के छीन ली जाती है क्योंकि भाजपा मानती है कि आदिवासियों का अपनी जमीन पर कोई हक नहीं है।
अमेरिका से ट्रेड डील पर निशाना
अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को इतना नहीं खोला। इसके पीछे एक कारण है। हमारे खेत छोटे हैं। अमेरिका में खेत 1,000, 5,000 या 10,000 एकड़ तक फैले हुए हैं। भारत में लोग हाथों से काम करते हैं और मशीनीकरण सीमित है जबकि अमेरिका में सब कुछ मशीनीकृत है। यदि उनके उत्पाद भारत के बाजारों में भर दिए गए तो देश के किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे।
भारत ने दालों के लिए खोला बाजार
राहुल गांधी ने कहा कि भारत ने दालों, सोयाबीन, फलों और कपास समेत अन्य के लिए बाजार खोल दिए हैं। भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका से 9 लाख करोड़ रुपये का सामान खरीदने के लिए तैयार है। यदि हम अमेरिकी कंपनियों से 9 लाख करोड़ रुपये का सामान खरीदते हैं तो हमारी कंपनियों का क्या होगा? हमारे छोटे उद्योगों का क्या होगा? भारत की सरकार ने अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स शून्य कर दिया है।
जाति जनगणना क्यों? बताई वजह
राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना का मुख्य मकसद यह पता लगाना है कि देश में आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की असली आबादी कितनी है। जाति जनगणना का अर्थ है आदिवासियों की वास्तविक आबादी का पता लगाना और नौकरशाही तथा कॉरपोरेट सेक्टर सहित देश की संस्थाओं में उनके अनुपातिक हिस्से को निर्धारित करना है। आदिवासी आबादी का 9 फीसदी, दलित 15 फीसदी और पिछड़े वर्ग 50 फीसदी हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।