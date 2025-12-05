गुजरात में भाई के कत्ल का बदला लेने निकला था युवक, आरोपी नहीं मिला तो उसकी मां से किया हिसाब चुकता
आरोपी युवक को चाकू से हमला करते देख पड़ोसी दुकानदारों ने आकर बीच-बचाव किया और महिला की जान लेने पर चुले मजहर को उससे दूर किया। इसके बाद वे लोग ही महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे।
गुजरात के अहमदाबाद शहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए मुख्य आरोपी की मां पर चाकू से हमला कर दिया। यह घटना शहर के दानिलिमडा थाना क्षेत्र के नारोलगाम इलाके में हुई। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इस हमले में 48 साल की महिला बुरी तरह घायल हो गई। पुलिस के अनुसार हमलावर पीड़ित महिला के बड़े बेटे को ढूंढ रहा था, जिसने सालभर पहले हमलावर के बड़े भाई की हत्या की थी। लेकिन जब वह नहीं मिला तो उस शख्स ने आरोपी की मां पर अपना गुस्सा निकालते हुए उन पर हमला कर दिया। जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। ICU में भर्ती महिला की शिकायत के बाद, दानिलिमडा पुलिस ने गुरुवार को आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया।
इलाके के एसीपी (के-डिवीजन) वाईए गोहिल ने कहा, 'महिला पर हमला करने वाले शख्स की पहचान 27 वर्षीय मजहर कुरैशी के रूप में हुई है, जो कि साल 2021 में हुई एक हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहा है और हाल ही में पैरोल पर बाहर आया था। मजहर ने जिस महिला पर हमला किया, उसके सबसे बड़े बेटे ने अप्रैल 2024 में मजहर के बड़े भाई की हत्या कर दी थी, और वह भी फिलहाल पैरोल पर जेल से बाहर आया हुआ था।'
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मजहर पैरोल पर बाहर आए भाई के हत्यारे से बदला लेने के लिए बुधवार शाम उसके घर पहुंचा, लेकिन वह नहीं मिला और उसकी मां ने उसके बारे में जानकारी देने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद गुस्साए मजहर ने नारोलगाम में महिला की किराने की दुकान के बाहर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
आरोपी ने महिला के पेट पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार
इस बारे में पुलिस के पास दर्ज कराई FIR में पीड़ित महिला ने बताया कि जब यह घटना हुई, उस वक्त मैं अपनी बेटी के साथ अपनी किराने की दुकान बंद कर रही थी, तब मजहर अपने एक साथी के साथ स्कूटर पर आया और मुझसे मेरे बेटे के बारे में पूछने लगा, जब मैंने कोई जानकारी होने से इनकार किया तो उसने मुझ पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान आरोपी ने महिला के पेट पर चाकू से कई वार किए।
पड़ोसी दुकानदारों ने बचाई महिला की जान
आरोपी को चाकू से हमला करते देख पड़ोसी दुकानदारों ने बीच-बचाव करते हुए मजहर को महिला से दूर कर दिया। इसके बाद महिला को LG अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे ICU में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि वारदात के दौरान महिला के पेट पर चाकू के कुल पांच घाव लगे हैं, साथ ही खुद को बचाने की कोशिश में उसके दोनों हाथों पर भी चाकू के घाव लगे हैं।
हिस्ट्रीशीटर है आरोपी, छह मामले हैं दर्ज
ACP गोहिल ने कहा, 'मुख्य आरोपी के खिलाफ पहले भी कुल छह मामले दर्ज हैं, जिसमें 2021 में हुई एक हत्या का मामला भी शामिल है, जिसके लिए वह पैरोल पर बाहर था। उसके साथी 26 वर्षीय मोहम्मद शेख को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।' इस मामले में दानिलिमडा पुलिस ने BNS की धाराओं के तहत हत्या की कोशिश, आपराधिक धमकी, उकसाने और गुजरात पुलिस एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
