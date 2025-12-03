Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Prince Patel, a social media influencer, died in a bike accident in Surat.
140 KM की स्पीड पर दौड़ा रहा था KTM बाइक, तभी...; 18 साल के ब्लॉगर का सिर धड़ से हुआ अलग

संक्षेप:

वह अपनी KTM Duke मोटरसाइकिल से तेज रफ्तार में जा रहे थे, तभी उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ा और एक्सीडेंट का शिकार हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनका सिर धड़ से अलग हो गया और इस हादसे में उनकी मौत हो गई।

Wed, 3 Dec 2025 02:52 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, सूरत
गुजरात के सूरत से प्रिंस पटेल नामक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की भीषण हादसे में दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। वह अपनी KTM Duke मोटरसाइकिल से तेज रफ्तार में जा रहे थे, तभी उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ा और एक्सीडेंट का शिकार हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनका सिर धड़ से अलग हो गया और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। ब्लॉगर की उम्र महज 18 साल बताई गई है।

भीषण टक्कर से सिर धड़ से हुआ अलग

सामने आए सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि PKR Blogger को चलाने वाले प्रिंस तेज रफ्तार में थे। उनकी बाइक की स्पीड करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब वह मल्टी लेवल फ्लायओवर, ग्रेट लाइन ब्रिज से उतर रहे थे, तभी बाइक से उनका कंट्रोल छूट गया और वो हादसे का शिकार हो गए। वीडियो में दिखाई देता है कि वो बाइक से घिसटते हुए दूर जा गिरे। एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक, टक्कर इतनी भीषण थी कि उनका सिर धड़ से अलग हो गया। शुरूआती जानकारी में सामने आ रहा है कि प्रिंस ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था।

मां शेल्टर में रहकर दूध बेचकर करती है गुजारा

जानकारी के मुताबिक, प्रिंस का मां एक शेल्टर में रहती हैं। वह दूध बेचकर अपना जीवन चलाती हैं। प्रिंस सोशल मीडिया पर बाइक से जुड़ी रील्स डालता था। इसके चलते नए लड़कों-लड़कियों में वह काफी पॉपुलर था। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखने से पता चलता है कि वह KTM Duke मोटरसाइकिल को काफी पसंद करता था। उसके साथ वह स्टाइलिश फोटो-वीडियो शेयर करता रहता था।

अपनी KTM बाइक को दिया था लैला नाम

एक वीडियो में उसने अपनी बाइक को 'लैला' नाम भी दिया था। कुछ दिन पहले शेयर किए इसी वीडियो में वह कहता है- जब तक मजनूँ जिंदा था, उसे इस दुनिया में लैला से खूबसूरत कोई लगी ही नहीं। लेकिन अब वो उस जहां में है, जहां हूर और परिया भी रहती हैं। लेकिन, वहां जाकर भी उसे लैला से ज्यादा सुंदर कोई लग ही नहीं रहा है। इसलिए अब वो कह रहा है- यहां पे भी तू हूरो से ज्यादा हंसी, यानी दोनों जहानों में तुमसा नहीं।"

