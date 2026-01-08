Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Prime Minister Modi three day Gujarat visit from January 10 includes Somnath darshan
10 जनवरी को तीन दिवसीय गुजरात यात्रा पर पहुंचेंगे पीएम मोदी, 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' में होंगे शामिल

10 जनवरी को तीन दिवसीय गुजरात यात्रा पर पहुंचेंगे पीएम मोदी, 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' में होंगे शामिल

संक्षेप:

पीएम मोदी ने लिखा, ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का ये अवसर, भारत माता के उन असंख्य सपूतों को स्मरण करने का पर्व है, जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया। समय कितना ही कठिन और भयावह क्यों ना रहा हो, उनका संकल्प हमेशा अडिग रहा।’

Jan 08, 2026 11:17 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, गांधीनगर, गुजरात
share Share
Follow Us on

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी से गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे, इस दौरान वह ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर भी जाएंगे और वहां पूजा-अर्चना भी करेंगे। देश के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक इस मंदिर में गुरुवार से तीन दिवसीय ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ की शुरुआत हुई। यह पर्व 8 से 11 जनवरी तक मनाया जाएगा। इस दौरान पीएम भी इस पर्व में शामिल होंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यह पर्व खुद प्रधानमंत्री और सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार ही सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के एक हजार साल पूरा होने पर मनाया जा रहा है। इसे मनाने का उद्देश्य यह है कि भावी पीढ़ी तक सनातन संस्कृति की अविरलता और जीवटता का संदेश पहुंचाया जा सके। इस बारे में पीएम का कहना है कि यह महोत्सव केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि सोमनाथ के एक हजार वर्षों के संघर्ष, बलिदान और पुनर्निर्माण की अप्रतिम गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम है।

इस बारे में गुरुवार को सोशल मीडिया पर शेयर की एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, 'जय सोमनाथ! सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज से शुभारंभ हो रहा है। एक हजार वर्ष पूर्व, जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके। बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई और सोमनाथ का बार-बार पुनरोद्धार होता रहा।'

इसके अलावा एक अन्य पोस्ट में पीएम ने लिखा, 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का ये अवसर, भारत माता के उन असंख्य सपूतों को स्मरण करने का पर्व है, जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया। समय कितना ही कठिन और भयावह क्यों ना रहा हो, उनका संकल्प हमेशा अडिग रहा। हमारी सभ्यता और सांस्कृतिक चेतना के प्रति उनकी निष्ठा अटूट रही। अटूट आस्था के एक हजार वर्ष का ये अवसर, हमें राष्ट्र की एकता के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की प्रेरणा देता है।' अपनी पोस्ट के साथ पीएम ने सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरें भी साझा कीं।

108 घोड़ों वाली शौर्य यात्रा का करेंगे नेतृत्व

अपनी सोमनाथ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ‘शौर्य यात्रा’ का नेतृत्व करेंगे, जो ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के हिस्से के तौर पर 108 घोड़ों वाला एक किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। इस यात्रा के दौरान मोदी राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भी करेंगे।

10 जनवरी की शाम को पहुंचेंगे सोमनाथ

इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य मंत्री जीतू वाघाणी ने बुधवार को कहा, 'मोदी 10 जनवरी की शाम को 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के हिस्से के तौर पर वेरावल के पास सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे।' यहां पहुंचने के बाद, प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में आयोजित एक ड्रोन शो में शामिल होंगे और बतौर अध्यक्ष सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

11 जनवरी को करेंगे मंदिर में पूजा-अर्चना

वाघाणी ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 11 जनवरी को मंदिर में पूजा करेंगे, और मंदिर के पास स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माला पहनाएंगे। इसके बाद दोपहर में वह 108 घोड़ों वाली भव्य ‘शौर्य यात्रा’ का नेतृत्व करते हुए सार्वजनिक संबोधन स्थल तक पहुंचेंगे।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।