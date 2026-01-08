10 जनवरी को तीन दिवसीय गुजरात यात्रा पर पहुंचेंगे पीएम मोदी, 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' में होंगे शामिल

संक्षेप: पीएम मोदी ने लिखा, ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का ये अवसर, भारत माता के उन असंख्य सपूतों को स्मरण करने का पर्व है, जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया। समय कितना ही कठिन और भयावह क्यों ना रहा हो, उनका संकल्प हमेशा अडिग रहा।’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी से गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे, इस दौरान वह ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर भी जाएंगे और वहां पूजा-अर्चना भी करेंगे। देश के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक इस मंदिर में गुरुवार से तीन दिवसीय ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ की शुरुआत हुई। यह पर्व 8 से 11 जनवरी तक मनाया जाएगा। इस दौरान पीएम भी इस पर्व में शामिल होंगे।

यह पर्व खुद प्रधानमंत्री और सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार ही सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के एक हजार साल पूरा होने पर मनाया जा रहा है। इसे मनाने का उद्देश्य यह है कि भावी पीढ़ी तक सनातन संस्कृति की अविरलता और जीवटता का संदेश पहुंचाया जा सके। इस बारे में पीएम का कहना है कि यह महोत्सव केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि सोमनाथ के एक हजार वर्षों के संघर्ष, बलिदान और पुनर्निर्माण की अप्रतिम गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम है।

इस बारे में गुरुवार को सोशल मीडिया पर शेयर की एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, 'जय सोमनाथ! सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज से शुभारंभ हो रहा है। एक हजार वर्ष पूर्व, जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके। बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई और सोमनाथ का बार-बार पुनरोद्धार होता रहा।'

इसके अलावा एक अन्य पोस्ट में पीएम ने लिखा, 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का ये अवसर, भारत माता के उन असंख्य सपूतों को स्मरण करने का पर्व है, जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया। समय कितना ही कठिन और भयावह क्यों ना रहा हो, उनका संकल्प हमेशा अडिग रहा। हमारी सभ्यता और सांस्कृतिक चेतना के प्रति उनकी निष्ठा अटूट रही। अटूट आस्था के एक हजार वर्ष का ये अवसर, हमें राष्ट्र की एकता के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की प्रेरणा देता है।' अपनी पोस्ट के साथ पीएम ने सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरें भी साझा कीं।

108 घोड़ों वाली शौर्य यात्रा का करेंगे नेतृत्व अपनी सोमनाथ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ‘शौर्य यात्रा’ का नेतृत्व करेंगे, जो ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के हिस्से के तौर पर 108 घोड़ों वाला एक किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। इस यात्रा के दौरान मोदी राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भी करेंगे।

10 जनवरी की शाम को पहुंचेंगे सोमनाथ इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य मंत्री जीतू वाघाणी ने बुधवार को कहा, 'मोदी 10 जनवरी की शाम को 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के हिस्से के तौर पर वेरावल के पास सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे।' यहां पहुंचने के बाद, प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में आयोजित एक ड्रोन शो में शामिल होंगे और बतौर अध्यक्ष सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।