घर लौटे तो डोर हैंडल पर लटकी मिली मिठाई, प्रसाद समझ खाई; पहुंच गए अस्पताल
शख्स ने पैकेट से मिठाई का एक पीस लिया और खा लिया। महज कुछ ही मिनटों में उन्हें चक्कर आने लगे, वे गिर पड़े और फिर बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत ईलाज कर उन्हें ठीक किया।
गुजरात में एक शख्स मिठाई को प्रसाद समझकर खाने के बाद अचानक बीमार पड़ गए। शख्स की तबीयत इतनी खराब हुई कि उन्हें अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ गए। शख्स का नाम गोवर्धनभाई डोंडा और वे परिवार संग सूरत में रहते हैं। परिवार का कहना है कि यह कोई सामान्य फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं है, बल्कि उन्हें जानबूझकर जहरीली मिठाई खिलाई गई है। परिवार ने इसे हत्या की साजिश करार दिया है।
यह घटना 10 अप्रैल की है जब गोवर्धनभाई डोंडा घर पहुंचे तो उन्हें दरवाजे के हैंडल पर मिठाई से भरा एक पैकेट लटका दिखा था। उन्होंने सोचा कि यह प्रसाद है जो कोई उनके दरवाजे पर लटका कर चला गया है। डोंडा ने पैकेट से मिठाई का एक पीस लिया और खा लिया।
चक्कर आने लगे और शरीर में बेचैनी
मिठाई खाने के कुछ महज कुछ ही मिनट बाद उन्हें चक्कर आने लगे और शरीर में बेचैनी महसूस होने लगी। देखते ही देखते उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वे बेहोश होकर गिर पड़े। परिजनों ने आनन-फानन में उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत ईलाज कर उन्हें ठीक किया।
बहू का शक गहराया तो…
आखिर मिठाई में ऐसा क्या था जो कि उसे खाने के बाद डोंडा इतने बीमार पड़ गए? ये जानने के लिए उनकी बहू किरण डोंडा ने पैकेट से एक मिठाई निकाली और उसे चखा लेकिन उन्हें हल्की कड़वाहट महसूस हुई। बहू का शक गहराया तो मिठाई को तोड़कर देखा तो वे हैरान रह गईं, उसमें संदिग्ध गोलियां मिलीं।
सोची-समझी साजिश रची?
एनडीटीवी में छपी खबर के मुताबिक, जांच में सामने आया कि मिठाई में मिली गोलियां अनाज बचाने वाली जहरीली कीटनाशक थीं। किरण डोंडा का दावा है कि उनके परिवार को खत्म करने के लिए यह सोची-समझी साजिश रची गई है। सूरत पुलिस ने मिठाइयों को लैब भेज दिया है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए मिठाई रखने वाले की तलाश कर रही है। पुलिस आस-पास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ कर रही है।
पड़ोसियों पर शक जताया है
परिवार ने आपसी विवाद के कारण पड़ोसियों पर शक जताया है, लेकिन पुलिस इसे हत्या की कोशिश मानकर मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। सूरत पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि आखिर उनके दरवाज के डोर हैंडल पर कौन मिठाई लटका कर गया। बहरहाल इस घटना से इलाके में खौफ है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं।
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