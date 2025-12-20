Hindustan Hindi News
गुजरात में बहस के बाद महिला पर हाथ उठाने वाला पुलिसकर्मी निलंबित, पुराने वीडियो से मामले में नया मोड़

संक्षेप:

इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए अहमदाबाद पुलिस ने बताया कि 'यह घटना शहर के अंजलि चार रास्ता इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान उस वक्त हुई जब गलत साइड से आ रही एक गाड़ी को रोका गया। इस मामले में कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Dec 20, 2025 06:51 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, अहमदाबाद, गुजरात
गुजरात के अहमदाबाद शहर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर एक महिला से हुई बहस के बाद उसे थप्पड़ मारने वाले एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। इस बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक वेस्ट) भावना पटेल ने शनिवार को बताया कि 'हेड कांस्टेबल जयंतीभाई जाला को एक महिला को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के बाद निलंबित कर दिया गया है।' हालांकि इस कार्रवाई के बीच तथाकथित पीड़ित महिला का एक अन्य पुराना वीडियो सामने आने से कहानी में ट्विस्ट आ गया है। इस वीडियो में यह महिला एक अन्य महिला पुलिसकर्मी से झगड़ते और उस पर आरोप लगाती नजर आ रही है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग इस महिला को झगड़ालू बताते हुए उसके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार हालिया घटना शुक्रवार को उस वक्त हुई थी जब उक्त महिला जिसकी पहचान बंसरी ठक्कर पालडी के रूप में हुई है, वह इलाके में बिना हेलमेट के सड़क पर गलत साइड से दोपहिया वाहन चलाते हुए आ रही थी। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस अधिकारी जयंतीभाई जाला ने जब उस महिला को रोका तो वह उनसे बहस करते हुए बदतमीजी करने लगी।

महिला अधिकारी ने बताया कि जब उस महिला ने कांस्टेबल जाला से उनका पहचान पत्र दिखाने की मांग की और इस दौरान दुर्व्यवहार किया, तो स्थिति बिगड़ गई। पटेल ने कहा, 'जब कांस्टेबल ने अपना पहचान पत्र दिखाया, तो उस महिला ने बेहद गुस्से के साथ उसे जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद कांस्टेबल को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया।' ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा महिला को थप्पड़ मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

उधर शनिवार को मीडिया से बात करते हुए महिला ने आरोप लगाया कि बहस के दौरान कांस्टेबल ने पहले उसका हाथ पकड़ा। उसने कहा, 'जब मैंने उससे मुझे छूने के बारे में सवाल किया, तो उसने मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा, जिससे हल्का खून बहने लगा।' महिला का कहना है कि, 'भले ही वह पुलिस अधिकारी हो, उसे मुझ पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं है।'

उधर इस महिला के खिलाफ भी एक सरकारी कर्मचारी को अपना कर्तव्य निभाने से रोकने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच जारी है। एक अधिकारी ने बताया कि पालडी पुलिस को जाला के खिलाफ ठक्कर की शिकायत मिली है, और वे इस पर काम कर रहे हैं।

महिला के नए वीडियो आए सामने, महिला पुलिसकर्मी से उलझती दिखी

पुलिसकर्मी ने जिस महिला से बहस के बाद उस पर हाथ उठाया, अब इस घटना से पहले के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें वह महिला उस पुलिसकर्मी को गंदी गालियां देती नजर आ रही हैं, इसके अलावा महिला का पिछले महीने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह महिला पुलिसकर्मी से बदतमीजी करती दिख रही है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर उस पुलिसकर्मी के प्रति सहानुभूति भी उमड़ने लगी है और लोग इस महिला को दोषी बताते हुए इसके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Gujarat News

