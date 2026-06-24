गुजरात में शादी के चार महीने बाद लापता हो गई थी महिला; 9 साल बाद पति ने उगला सच, बताया क्या हुआ था उसके साथ
गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने मिनेश का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला तो उसके हिस्ट्रीशीटर होने का पता चला। इस दौरान उसके खिलाफ वडोदरा, दरियापुर और गंभोई पुलिस स्टेशनों में पहले से आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई।
गुजरात के अहमदाबाद शहर में नौ साल पहले लापता हुई एक महिला को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस महिला की गुमशुदगी का मामला सरकारी फाइलों के बोझ तले दबकर बंद हो चुका था, लेकिन महिला के पति ने हाल ही में ऐसा कुछ कर दिया कि बंद हो चुका यह मामला एकबार फिर खुल गया और इस बार पुलिस ने मामले को सुलझाकर ही केस को बंद किया। दरअसल यह महिला शादी के चार महीने बाद अचानक एक दिन गायब हो गई थी, जिसके बाद उसके पति ने पुलिस के पास इस बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस उसका पता नहीं लगा सकी थी और मामला अधूरा ही रह गया था।
TOI की रिपोर्ट के अनुसार यह मामला हाल ही में एकबार फिर उस वक्त सुर्खियों में आ गया, जब पुलिस को पता चला कि महिला के पति ने नशे में बड़बोलापन दिखाते हुए अपनी पत्नी की हत्या की बात को कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने मामले को दोबारा खोला और नए सिरे से जांच करते हुए महिला की हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान 31 वर्षीय मिनेश सोलंकी के रूप में हुई है, जबकि उसकी लापता पत्नी का नाम कोमल सोलंकी था, जो कि साल 2017 में वारदात के वक्त 20 साल की थी।
थाने जाकर पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई
प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 जून 2017 को आरोपी शख्स मिनेश सोलंकी की पत्नी कोमल अचानक लापता हो गई थी। इसके बाद एक दिन तक उसने अपने स्तर पर पत्नी को खोजा, लेकिन जब वह नहीं मिली तो अगले दिन वह कालूपुर पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि हमारी शादी चार महीने पहले ही हुई है और आज कोमल बिना कुछ बताए अचानक कहीं चली गई।
पुलिस ने पत्नी का शव दिखाया तो पहचानने से किया इनकार
इधर एक तरफ मिनेश ने पुलिस के पास जाकर कोमल के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, वहीं कुछ घंटों बाद रिवरफ्रंट के पास साबरमती नदी से एक महिला का शव मिला। इस मामले में साबरमती रिवरफ्रंट (पश्चिम) पुलिस स्टेशन में दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद जब मिनेश को महिला के शव की शिनाख्ति के लिए बुलाया गया तो उसने शव को पहचानने से इनकार कर दिया। जिसके बाद महिला के शव की तस्वीरें सुरक्षित रखने के बाद पुलिस ने दो हफ्ते बाद लावारिस मानकर शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
9 साल बाद नशे में हो गई चूक और खुल गया मामला
इसके बाद मिनेश अपने किए अपराध को परफेक्ट क्राइम मानकर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। हालांकि वारदात को अंजाम देने के 9 साल बाद उससे एक गड़बड़ हो गई और उसने शराब के नशे में धुत होकर अपनी इस करतूत को कुछ दोस्तों के सामने उगल दिया। जिनमें से एक ने जाकर पुलिस को इस बारे में बता दिया।
इस दौरान क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को सूचना मिली कि मिनेश ने कुछ दोस्तों के साथ शराब पीते समय अपनी पत्नी की हत्या करने की बात को कबूल कर लिया है। उसने बताया कि पत्नी की हत्या की बात उसे लगातार परेशान करती रहती है और उसे डर सताता है कि यह पाप उसे कभी ना कभी जरूर नुकसान पहुंचाएगा।
पुलिस ने दोबारा खोला केस और शुरू की जांच
नौ साल बाद मिले इस सुराग के बाद पुलिस ने इस मामले को दोबारा खोला और नए सिरे से महिला के लापता होने और लावारिस शव की पहचान करने की कोशिश शुरू की। इस दौरान मिले तकनीकी सबूतों, गवाहों के बयानों और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करते हुए क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने वारदात वाले दिन यानी 25 जून 2017 की कड़ियों को आपस में जोड़ा और फाइल में रखे सबूतों की दोबारा जांच की। आखिरकार पुलिस को आखिरी सफलता तब मिल गई जब कोमल के पिता ने पुलिस के पास मौजूद लावारिस शव की तस्वीरों को देख बेटी की पहचान कर ली। जिसके बाद पुलिस ने अन्य कड़ियों को जोड़ते हुए आरोपी पति मिनेश को धर दबोचा।
आरोपी ने हर रोज हो रहे झगड़ों को बताया वारदात की वजह
गिरफ्तारी के बाद शहर के कालूपुर इलाके में रहने वाले आरोपी ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि शादी के तुरंत बाद ही घरेलू मुद्दों को लेकर हम पति-पत्नी के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। जिससे परेशान होकर उसने पत्नी कोमल को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और वारदात के लिए उसने अहमदाबाद में निकलने वाली रथयात्रा का दिन चुना।
साबरमती रिवर फ्रंट ले जाकर पत्नी को दे दिया धक्का
वारदात वाले दिन आरोपी पति रथयात्रा दिखाने के बहाने पत्नी कोमल को बाहर ले गया और इस दौरान दोनों शहर के अलग-अलग हिस्सों में एकसाथ घूमते रहे। इसी दौरान देर रात को जब दोनों साबरमती रिवरफ्रंट पहुंचे, तो आरोपी पति ने सुनसान माहौल देख पत्नी कोमल को धक्का देकर नदी में गिरा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद मिनेश ने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात कबूल कर ली और आगे की जांच के लिए मामले को साबरमती रिवरफ्रंट (वेस्ट) पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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