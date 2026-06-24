Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुजरात में शादी के चार महीने बाद लापता हो गई थी महिला; 9 साल बाद पति ने उगला सच, बताया क्या हुआ था उसके साथ

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, गुजरात
Follow us on Google News
share

गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने मिनेश का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला तो उसके हिस्ट्रीशीटर होने का पता चला। इस दौरान उसके खिलाफ वडोदरा, दरियापुर और गंभोई पुलिस स्टेशनों में पहले से आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई।

गुजरात में शादी के चार महीने बाद लापता हो गई थी महिला; 9 साल बाद पति ने उगला सच, बताया क्या हुआ था उसके साथ

गुजरात के अहमदाबाद शहर में नौ साल पहले लापता हुई एक महिला को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस महिला की गुमशुदगी का मामला सरकारी फाइलों के बोझ तले दबकर बंद हो चुका था, लेकिन महिला के पति ने हाल ही में ऐसा कुछ कर दिया कि बंद हो चुका यह मामला एकबार फिर खुल गया और इस बार पुलिस ने मामले को सुलझाकर ही केस को बंद किया। दरअसल यह महिला शादी के चार महीने बाद अचानक एक दिन गायब हो गई थी, जिसके बाद उसके पति ने पुलिस के पास इस बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस उसका पता नहीं लगा सकी थी और मामला अधूरा ही रह गया था।

TOI की रिपोर्ट के अनुसार यह मामला हाल ही में एकबार फिर उस वक्त सुर्खियों में आ गया, जब पुलिस को पता चला कि महिला के पति ने नशे में बड़बोलापन दिखाते हुए अपनी पत्नी की हत्या की बात को कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने मामले को दोबारा खोला और नए सिरे से जांच करते हुए महिला की हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान 31 वर्षीय मिनेश सोलंकी के रूप में हुई है, जबकि उसकी लापता पत्नी का नाम कोमल सोलंकी था, जो कि साल 2017 में वारदात के वक्त 20 साल की थी।

थाने जाकर पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई

प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 जून 2017 को आरोपी शख्स मिनेश सोलंकी की पत्नी कोमल अचानक लापता हो गई थी। इसके बाद एक दिन तक उसने अपने स्तर पर पत्नी को खोजा, लेकिन जब वह नहीं मिली तो अगले दिन वह कालूपुर पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि हमारी शादी चार महीने पहले ही हुई है और आज कोमल बिना कुछ बताए अचानक कहीं चली गई।

ये भी पढ़ें:गुजरात की महिला भेज रही थी धमकी भरे फर्जी ईमेल, पुलिस ने दिल्ली से दबोचा

पुलिस ने पत्नी का शव दिखाया तो पहचानने से किया इनकार

इधर एक तरफ मिनेश ने पुलिस के पास जाकर कोमल के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, वहीं कुछ घंटों बाद रिवरफ्रंट के पास साबरमती नदी से एक महिला का शव मिला। इस मामले में साबरमती रिवरफ्रंट (पश्चिम) पुलिस स्टेशन में दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद जब मिनेश को महिला के शव की शिनाख्ति के लिए बुलाया गया तो उसने शव को पहचानने से इनकार कर दिया। जिसके बाद महिला के शव की तस्वीरें सुरक्षित रखने के बाद पुलिस ने दो हफ्ते बाद लावारिस मानकर शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

9 साल बाद नशे में हो गई चूक और खुल गया मामला

इसके बाद मिनेश अपने किए अपराध को परफेक्ट क्राइम मानकर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। हालांकि वारदात को अंजाम देने के 9 साल बाद उससे एक गड़बड़ हो गई और उसने शराब के नशे में धुत होकर अपनी इस करतूत को कुछ दोस्तों के सामने उगल दिया। जिनमें से एक ने जाकर पुलिस को इस बारे में बता दिया।

इस दौरान क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को सूचना मिली कि मिनेश ने कुछ दोस्तों के साथ शराब पीते समय अपनी पत्नी की हत्या करने की बात को कबूल कर लिया है। उसने बताया कि पत्नी की हत्या की बात उसे लगातार परेशान करती रहती है और उसे डर सताता है कि यह पाप उसे कभी ना कभी जरूर नुकसान पहुंचाएगा।

ये भी पढ़ें:शराबबंदी वाले राज्य में 'पीने वालों' को सरकार का बड़ा तोहफा, डबल छूट दे दी

पुलिस ने दोबारा खोला केस और शुरू की जांच

नौ साल बाद मिले इस सुराग के बाद पुलिस ने इस मामले को दोबारा खोला और नए सिरे से महिला के लापता होने और लावारिस शव की पहचान करने की कोशिश शुरू की। इस दौरान मिले तकनीकी सबूतों, गवाहों के बयानों और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करते हुए क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने वारदात वाले दिन यानी 25 जून 2017 की कड़ियों को आपस में जोड़ा और फाइल में रखे सबूतों की दोबारा जांच की। आखिरकार पुलिस को आखिरी सफलता तब मिल गई जब कोमल के पिता ने पुलिस के पास मौजूद लावारिस शव की तस्वीरों को देख बेटी की पहचान कर ली। जिसके बाद पुलिस ने अन्य कड़ियों को जोड़ते हुए आरोपी पति मिनेश को धर दबोचा।

आरोपी ने हर रोज हो रहे झगड़ों को बताया वारदात की वजह

गिरफ्तारी के बाद शहर के कालूपुर इलाके में रहने वाले आरोपी ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि शादी के तुरंत बाद ही घरेलू मुद्दों को लेकर हम पति-पत्नी के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। जिससे परेशान होकर उसने पत्नी कोमल को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और वारदात के लिए उसने अहमदाबाद में निकलने वाली रथयात्रा का दिन चुना।

ये भी पढ़ें:पेट्रोल-डीजल सिर्फ 32 रुपये लीटर! देश में कमाल की खोज, एवरेज भी उतना ही

साबरमती रिवर फ्रंट ले जाकर पत्नी को दे दिया धक्का

वारदात वाले दिन आरोपी पति रथयात्रा दिखाने के बहाने पत्नी कोमल को बाहर ले गया और इस दौरान दोनों शहर के अलग-अलग हिस्सों में एकसाथ घूमते रहे। इसी दौरान देर रात को जब दोनों साबरमती रिवरफ्रंट पहुंचे, तो आरोपी पति ने सुनसान माहौल देख पत्नी कोमल को धक्का देकर नदी में गिरा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद मिनेश ने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात कबूल कर ली और आगे की जांच के लिए मामले को साबरमती रिवरफ्रंट (वेस्ट) पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।