रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन में लड़ रहे गुजराती युवक ने किया सरेंडर, वीडियो में बताई वहां पहुंचने की कहानी

गुजरात से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां का एक युवक जो पढ़ाई करने के लिए रूस गया था, वह रूसी सेना की तरफ से लड़ने के लिए यूक्रेन पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर उसने यूक्रेनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। खास बात यह है कि वह युद्ध में इसलिए शामिल हुआ था, क्योंकि रूस में उसे सात साल की जेल की सजा हो गई थी, और जेल से बाहर आने के लिए उसने यह रास्ता चुना। इस बात की पुष्टि करते हुए बुधवार को गुजरात पुलिस ने बताया कि इस युवक की पहचान 22 साल के मजोती साहिल मोहम्मद हुसैन के रूप में हुई है, जो कि राज्य के मोरबी शहर का रहने वाला है। इस बात का खुलासा एक दिन पहले उस वक्त हुआ जब यूक्रेनी सेना ने हथियार डालने वाले इस भारतीय युवक का वीडियो जारी किया।

इस बारे में जानकारी देते हुए राजकोट रेंज के आईजी (पुलिस महानिरीक्षक) अशोक कुमार यादव ने पीटीआई से कहा, 'प्रारम्भिक जांच के अनुसार, साहिल हुसैन मोरबी का निवासी था और कई साल पहले आगे की पढ़ाई करने के लिए रूस गया था। हमें यह भी पता चला है कि वहां उसे ड्रग से जुड़े एक मामले में पकड़े जाने के बाद जेल भेज दिया गया था।'

वरिष्ठ IPS अधिकारी ने आगे कहा कि स्थानीय पुलिस इस मामले में अलग-अलग एंगलों से जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि उसने पासपोर्ट और वीजा कैसे और कब हासिल किया था और उसके क्या संबंध थे। उधर पुलिस से इस बारे में जानकारी मिलने के बाद जब कुछ पत्रकारों ने मोरबी के कालिका प्लॉट इलाके में स्थित हुसैन के घर जाकर उसके परिवार के सदस्यों से सम्पर्क करने की कोशिश की, तो उसकी मां ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और फिर वह घर पर ताला लगाकर किसी अज्ञात स्थान पर चली गई।

मजोती हुसैन के बारे में भारतीय लोगों को मंगलवार को उस वक्त पता चला, जब यूक्रेनी सेना ने बताया कि रूसी सेना के साथ लड़ रहे एक भारतीय नागरिक ने आत्मसमर्पण किया है। इस दौरान यूक्रेनी सेना की 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने उस भारतीय नागरिक का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसने अपनी पहचान गुजरात निवासी मजोती साहिल मोहम्मद हुसैन के रूप में बताई है। कीव इंडिपेंडेंट नाम के एक अखबार का हवाला देते हुए यूक्रेनी सेना ने बताया कि 22 साल का यह युवक रूस के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आया था।

इस वीडियो में हुसैन ने बताया कि नशीली दवाओं से संबंधित एक मामले में उसे रूस में सात साल की जेल की सजा हुई थी। इसके बाद मुझे एक ऑफर दिया गया, और कहा गया कि अगर मैं इस सजा से बचना चाहता हूं तो मुझे रूसी सेना के साथ सालभर काम करना होगा और इसके बदले में मुझे एक मिलियन या डेढ़ मिलियन रूबल भी दिए जाएंगे। वीडियो में हुसैन ने आगे कहा कि 'मैं जेल में नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने विशेष सैन्य अभियान के लिए एक अनुबंध पर साइन कर दिया। हालांकि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। लेकिन मैं वहां से बाहर निकलना चाहता था। इसलिए यूक्रेन चला आया।'

प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 दिन के प्रशिक्षण के बाद हुसैन को 1 अक्तूबर को पहले सैन्य लड़ाकू मिशन पर भेज दिया गया, जो कि तीन दिनों तक चला। इस दौरान अपने कमांडर के साथ लड़ने के बाद उसने यूक्रेनी सेना के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए हुसैन ने वीडियो में कहा, 'मैं लगभग दो-तीन किलोमीटर दूर चलकर एक यूक्रेनी इलाके में पहुंचा। मैंने तुरंत अपनी राइफल नीचे रख दी और कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता। मुझे मदद चाहिए। मैं रूस वापस नहीं जाना चाहता।'