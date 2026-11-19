अपने ही साथियों की बेटी संग गंदी हरकत, कपड़े की दुकान में ले जाकर दिखाए न्यूड वीडियो; पुलिसकर्मी गिरफ्तार
पुलिसकर्मी की घिनौनी करतूत सामने आने के बाद दोनों परिवारों ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की जांच चल रही है।
गुजरात के राजकोट से एक 55 वर्षीय पुलिसकर्मी की घिनौनी करतूत सामने आई है। राजकोट के घंटेश्वर स्टेट रिजर्व पुलिस (एसआरपी) कैंप में तैनात असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर को दो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिसकर्मी पर एक साल पहले सात और आठ साल की दो नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न के आरोप हैं।
पुलिसकर्मी के खिलाफ दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने एक ही तरीके से कथित तौर पर दोनों बच्चियों के साथ इस गंदी हरकत को अंजाम दिया। पुलिस फिलहाल मामले में आगे की जांच में जुट गई है।
अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, आरोपी की पहचान नरेंद्र सिंह जडेजा के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ बुधवार शाम को राजकोट शहर के यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और इसके बाद ही गिरफ्तार किया गया। दोनों पीड़ित लड़कियों के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ यह शिकयतें दी हैं। फिलहाल पुलिस ने इनमें से एक मामले में आरोपी को हिरासत में लिया है और दोनों शिकायतों पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
एक ही तरीके से दोनों के साथ गंदी हरकत
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने दोनों बच्चियों के साथ एक ही तरीके से शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया। दोनों ही घटनाएं एक साल पुरानी हैं। पहले मामले में आरोपी घंटेश्वर कैंप में ही रहने वाले अपने साथी एसआरपी पुलिसकर्मी की बेटी को एक कपड़े की दुकान पर ले गया जहां उसने कथित तौर पर उसे न्यूड वीडियो दिखाया और फिर उसका यौन शोषण किया। इसके बाद बच्ची घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। मामला तब सामने आया जब बच्ची की मां ने आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई।
महिला पुलिकर्मी की बेटी को बनाया दूसरा शिकार
वहीं दूसरे मामले में भी आरोपी ने घंटेश्वर कैंप में ही रहने वाली महिला पुलिसकर्मी की बेटी को कपड़ों की दुकान पर ले गया और ठीक पहले की तरह उसे भी न्यूड वीडियो दिखाने के बाद कथित तौर पर यौन शोषण को अंजाम दिया। बच्चियों के परिवारों को जैसे ही आरोपी की करतूत का पता चला तो उसके खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई।
पुलिस फिलहाल दोनों मामलों से जुड़े सबूतों, बयान दर्ज करने और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में कानून के तहत सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है।
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