3.12 करोड़ की रिश्वत लेने के मामले में IAS अधिकारी को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

3.12 करोड़ की रिश्वत लेने के मामले में IAS अधिकारी को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
कोर्ट ने कहा कि शिकायत और केस के कागजात से प्राप्त सबूतों पर विचार करने के बाद, पहली नजर में यह राय नहीं बन पा रही है कि आवेदक मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने व उसमें शामिल होने का दोषी नहीं है।
गुजरात में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे सुरेंद्रनगर जिले के पूर्व कलेक्टर और IAS अधिकारी राजेंद्र कुमार पटेल को गुरुवार को अदालत से बड़ा झटका मिला है, क्योंकि अहमदाबाद की एक विशेष PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने गलत आचरण से जुड़े इस मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) ने पटेल को जनवरी में रिश्वत से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने कहा कि मामले में प्राप्त डिजिटल सबूत और सह-आरोपियों के बयान इस अपराध में उनकी संलिप्तता और 3.12 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने की ओर इशारा करते हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।
स्पेशल PMLA जज केएम सोजित्रा की कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि वह 2015 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पटेल की नियमित जमानत की अर्जी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि शिकायत और केस के कागजात से प्राप्त सबूतों पर विचार करने के बाद, वह पहली नजर में यह राय नहीं बना सकती कि आवेदक मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने व उसमें शामिल होने का दोषी नहीं है।
कोर्ट बोला- आरोपी अधिकारी के खिलाफ पर्याप्त सबूत
अदालत ने यह भी कहा कि, ‘आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं जो दिखाते हैं कि उन्होंने PML एक्ट के तहत गैर-कानूनी काम करते हुए 3 करोड़ 12 लाख 62 हजार 230 रुपए की रिश्वत ली थी। साथ ही आवेदक पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 12, 13(1)(d), 13(2) और 7 के तहत अपराध करने का भी आरोप है।’
प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से वसूली थी रिश्वत
पटेल पर लगे आरोपों के अनुसार उन्होंने डिप्टी मामलतदार चंद्रसिंह मोरी के साथ मिलकर 'लैंड यूज' (CLU) बदलने और जमीन सत्यापन के आवेदनों को जल्दी मंजूरी देने के बदले प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रिश्वत वसूली थी। मोरी पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और आवेदन को जल्दी अप्रूव करने के लिए आवेदकों से रिश्वत ली। ED ने पहले कहा था कि रिश्वत की रकम स्क्वायर मीटर के हिसाब से कैलकुलेट की गई थी।
एसीबी ने भी तीन के खिलाफ दर्ज की FIR
गुजरात एंटी-करप्शन ब्यूरो ने भी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ED की शिकायत पर पटेल और तीन अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है। डिप्टी ममलतदार के तौर पर, मोरी को सौराष्ट्र घरखेड़ टेनेंसी सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स ऑर्डिनेंस 1949 के तहत टाइटल वेरिफिकेशन और CLU (चेंज ऑफ लैंड यूज) एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग का काम सौंपा गया था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
