'पाथ टू प्राइड' थीम के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा यह एक्सपो कई मायने में अनूठा है। पीएम मोदीइंडिया पवेलियन में पहुंचकर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा डिजाइन किए गए स्वदेशी ट्रेनर विमान-एचटीटी-40 का अनावरण करेंगे। विमान में अत्याधुनिक सामरिक प्रणालियां हैं और इसे पायलट अनुकूल सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है।

#WATCH | Gandhinagar, Gujarat: "We're part of a legacy India was never before... Major superpowers of the world now recognise India as an entity," says Divya Gupta, member of Hindustan Aeronautics Limited at defence expo which will shortly be inaugurated by PM Modi pic.twitter.com/2FcxR7857B