Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़pm narendra modi says somnath is proud symbol of our civilisational courage
सोमनाथ सभ्यतागत साहस का प्रतीक... पीएम मोदी ने किया ओमकार मंत्र जाप- VIDEO

सोमनाथ सभ्यतागत साहस का प्रतीक... पीएम मोदी ने किया ओमकार मंत्र जाप- VIDEO

संक्षेप:

प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' में हिस्सा लिया। वह मंदिर में 72 घंटे तक चलने वाले 'ओमकार मंत्र' जाप कार्यक्रम में भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ हमारी सभ्यतागत साहस का एक गौरवशाली प्रतीक है। 

Jan 10, 2026 10:27 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
share Share
Follow Us on

प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर सोमनाथ पहुंचे और 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' में हिस्सा लिया। इस अवसर पर लगभग 3,000 ड्रोनों के जरिए मंदिर के इतिहास को दर्शाने वाला एक भव्य शो आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने मंदिर में 72 घंटे तक चलने वाले 'ओमकार मंत्र' जाप कार्यक्रम में भी शिरकत की। पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ में आकर वह धन्य महसूस कर रहे हैं। यह हमारी सभ्यतागत साहस का एक गौरवशाली प्रतीक है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ओंकार मंत्र जाप में शामिल हुए

प्रधानमंत्री ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान देर शाम सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्र के जाप में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की। यह कार्यक्रम मंदिर पर एक हजार साल पहले हुए हमले की याद में आयोजित किया गया है। यह जाप लगातार 72 घंटों तक चलेगा।

ड्रोन शो भी देखा

प्रधानमंत्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए और ड्रोन शो के भी साक्षी बने। मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाने के लिए लगभग 3,000 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया।

मेरा भोला है भंडारी… पर झूमे लोग

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तीसरे दिन मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। इसमें गायक हंसराज रघुवंशी के शिव भजनों ने भक्तों को भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। मेरा भोला है भंडारी और जयकारा बोलो जैसे गीतों पर श्रद्धालु झूम उठे। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में हो रहे इस पर्व में भारी भीड़ उमड़ी। सुंदर प्रस्तुतियों के कारण यह दिन हजारों शिव भक्तों के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया।

Narendra Modi in Somnath

स्वागत के लिए उमड़े लोग

इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य प्रमुख लोगों ने गिर सोमनाथ जिले के वेरावल में सोमनाथ महादेव मंदिर के पास हेलीपैड पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया। हेलीपैड से मोदी अपने काफिले के साथ मंदिर के पास बने वीवीआईपी सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों ओर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी थी।

कल भी करेंगे पूजा

प्रधानमंत्री रविवार सुबह करीब 9.45 बजे शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। यह जुलूस उन वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला जा रहा है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। इस शौर्य यात्रा में वीरता के प्रतीक के रूप में 108 घोड़ों का एक जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी सुबह 10.15 बजे सोमनाथ मंदिर में पूजा करेंगे और फिर 11 बजे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।

वाइब्रेंट गुजरात समिट में होंगे शामिल

प्रधानमंत्री रविवार को राजकोट में दो दिनों तक चलने वाले वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन की शुरुआत भी करेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद नए विचार रखने वाले लोगों, कारोबारियों, निवेशकों और स्टार्टअप्स को सरकार के साथ एक मंच पर लाना है। सम्मेलन में 110 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय खरीदार हिस्सा लेंगे और करीब 1,500 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

PM Narendra Modi in Somnath Temple
ये भी पढ़ें:गर्दन में 13 टांके, रीढ़ में फ्रैक्चर; चकमा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में क्या?
ये भी पढ़ें:तुर्कमान गेट: 3 और अरेस्ट, महिला इन्फ्लुएंसर तलब, इस सपा नेता की भूमिका की जांच
ये भी पढ़ें:शिमला के चलौंठी में घरों में दरारें; मंत्री के दौरा, कमेटी गठित, जांच के निर्देश

अहमदाबाद मेट्रो के सेकेंड फेज का करेंगे श्रीगणेश

प्रधानमंत्री मोदी राजकोट के बाद अहमदाबाद भी जाएंगे। वह शाम करीब 5.15 बजे गांधीनगर के महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे। वह सेक्टर 10ए सचिवालय से महात्मा मंदिर तक चलने वाली अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण के बाकी हिस्से का उद्घाटन करेंगे।

PM Modi in Somnath Temple

सोमवार को जर्मन चांसलर से मुलाकात

प्रधानमंत्री सोमवार की सुबह जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता साबरमती आश्रम जाएंगे जो आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी का निवास स्थान था। इसके बाद वह साबरमती नदी के तट पर आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हिस्सा लेंगे। सुबह 11.15 बजे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। इसमें भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक रिश्तों की समीक्षा की जाएगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।