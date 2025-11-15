बिहार ने जातिवाद के जहर को नकार दिया; सूरत में बोले पीएम मोदी

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जबरदस्त जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिु्हार की जीत को ऐतिहासिक बताया और विपक्ष पर जमकर निशाना साथा।

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जबरदस्त जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिु्हार की जीत को ऐतिहासिक बताया और विपक्ष पर जमकर निशाना साथा। उन्होंने कहा, इस चुनाव में बिहार के लोगों ने जातिवाद के जहर को नकार दिया है। उन्होंने कहा, पिछले दो साल से ये जमानती नेता बिहार में जाकर जातिवाद-जातिवाद का भाषण दे रहे थे। जितनी ताकत थी उन्होंने जातिवाद का जहर फैलाने की कोशिश की। लेकिन बिहार के इस चुनाव ने जातिवाद के इस जहर को पूरी तरह नकार दिया है।

उन्होंने कहा, इस चुनाव में एनडीए गठबंधन जो विजयी हुआ है और महागठबंधन जो पराजित हुआ है। दोनों के बीच 10 प्रतिशत वोट का फर्क है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी, सामान्य मतदाता ने एकतरफा मतदान किया, ये बिहार के विकास के प्रति ललक है।

पीएम मोदी ने कहा, आप भी जानते हैं और बिहार के लोग भी जानते हैं कि हम वो पार्टी हैं जब आपने हमें गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में भी काम दिया था तब भी हमारा एक मंत्र था कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। हमारी मूलभूत सोच रही है- नेशन फर्स्ट। यही मंत्र हमारे लिए हिंदुस्तान का हर कोना, हिंदुस्तान का हर राज्य, हर भाषा-भाषी नागरिक... ये हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। इसलिए बिहार का भी गौरव करना, बिहार के सामर्थ्य को स्वीकार करना,ये हमारे लिए बहुत सहज बात है।

पीएम मोदी ने आगे कहा, बिहार आज दुनिया भर में छाया हुआ है। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, बिहार की टैलेंट आपको नजर आएगी। अब बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का मिजाज दिखा रहा है। इस चुनाव में उस मिजाज के दर्शन हुए हैं। महिला-युवा एक ऐसा माई कॉम्बिनेशन बना है, जिसने आने वाले दशकों की राजनीति का नींव मजबूत कर दी है।