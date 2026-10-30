...तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन जाता; PM मोदी की गुजरात रैली में खाट वाली अनोखी बात

गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बनासकांठा में रोड शो के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम मौजूद लोगों को खाट (चारपाई) पर बैठे देख प्रधानमंत्री ने खुशी जताई। उन्होंने इसे गांव की पुरानी परंपरा को जीवित करने वाला कदम बताया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के बनासकांठा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले पीएम ने भिलडी कस्बे में रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने यहां से 14 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने जनसभा में उपस्थित लोगों को खाट पर बैठे देख इसे गांव की पुरानी परंपरा को जीवित करने वाला प्रयास बताया। रैलियों और जनसभाओं में आमतौर पर लोग जहां कुर्सी पर बैठे दिखते हैं या खड़े रहते हैं, वहीं बनासकांठी की इस रैली में सभी लोगों के लिए खाट का इंतजाम किया गया था।

जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “देश के लोगों के लिए यह हैरानी की बात होगी कि यहां इस कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग 'चारपाइयों' पर बैठे हैं। बनासकांठा ने हमारे गांवों की परंपराओं को फिर से जीवित किया है। अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वालों को इसके बारे में बताया जाता, तो वे इसे एक विश्व रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार कर लेते।”

किसानों को 26 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड दिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खेती हमारी संस्कृति है। पिछले 12 वर्षों में हमारी सरकार ने कृषि में विज्ञान और तकनीक को बड़े पैमाने पर शामिल किया है। हमने खेती और पशुपालन, दोनों क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रगति को जोड़ा है। 'सॉइल हेल्थ कार्ड' इस पहल का एक बेहतरीन उदाहरण है। पहले, किसानों को यह तय करने में काफी परेशानी होती थी कि उनके खेतों में किस खाद की और कितनी मात्रा में जरूरत है। 'सॉइल हेल्थ कार्ड' ने इस समस्या को दूर कर दिया है। आज, देशभर के किसानों को 26 करोड़ से अधिक 'सॉइल हेल्थ कार्ड' दिए जा चुके हैं, जिससे खेती के तरीकों में काफी आधुनिकीकरण आया है।

मौसम किसानों के लिए बड़ी चुनौती पीएम ने कहा कि बदलता मौसम किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए, हमारी कोशिश रही है कि किसानों को हमेशा ऐसे नए किस्म के बीज मिलते रहें, जो बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल हों। पिछले कुछ वर्षों में, किसानों को बीजों की लगभग 3,000 नई किस्में उपलब्ध कराई गई हैं। पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अहम स्तंभ है, और इस क्षेत्र में हमारी महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले एक दशक में हमने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में भी विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है, क्योंकि पशुओं की बेहतर नस्लें होने से दूध का उत्पादन बढ़ता है।

मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा किसानों के कल्याण को प्राथमिकता दी है और उन्हें सशक्त बनाया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच उर्वरकों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई, लेकिन हमारी सरकार ने इसका बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया। ईरान युद्ध के बाद कुछ लोगों ने केवल मोदी को बदनाम करने के लिए यह अफवाह फैलाई कि किसानों को उर्वरक और आम लोगों को एलपीजी नहीं मिलेगी। सरकार ने पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत अब तक छोटे किसानों को 4.5 लाख करोड़ रुपये दिए हैं।

खुली जीप में निकाला रोड शो, सीएम भी रहे साथ जनसभा से पहले मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के साथ खुली जीप में सवार होकर गांव के हेलीपैड से बनास डेयरी संयंत्र तक रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए जुटे थे। मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान भीड़ ने उनके नाम के नारे लगाए। लोगों के हाथों में तख्तियां भी थीं, जिन पर लिखा था, ''जब तक भारत विकसित नहीं होगा, मोदी कहीं नहीं जाएंगे।'' कुछ तख्तियों पर लिखा था, ''जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बन जाता, मोदी कहीं नहीं जाएंगे।" वहीं, एक अन्य तख्ती पर लिखा था, ''जब तक भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल नहीं हो जाता, मोदी कहीं नहीं जाएंगे।''