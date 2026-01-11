PM मोदी ने ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ पर निकाली शौर्य यात्रा, सुंदर तस्वीरों में देखें झलकियां

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के मौके पर आज विशाल ‘शौर्य यात्रा’ निकाली। इस यात्रा में 108 अश्वों की झांकी निकाली गई जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के मौके पर आज विशाल ‘शौर्य यात्रा’ का नेतृत्व किया। यह शोभा यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाली गई। इस दौरान निकाली गई 108 अश्वों की झांकी के साथ शौर्य यात्रा साहस, बलिदान और उस अदम्य भावना का प्रतिनिधित्व करती है जिसने सदियों की कठिनाइयों के बावजूद सोमनाथ को बचाए रखा।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन पर खड़े होकर एक किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान जनता का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए शोभा यात्रा मार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग और श्रद्धालु हाथों में फूल और फूलमालाएं लेकर खड़े हुए थे।

राज्य के अलग-अलग संस्कृत विद्यालयों से सैकड़ों की संख्या में आए छात्रों और ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार के साथ शंख और डमरू बजाते हुए शौर्य यात्रा में भाग लिया। गुजरात के खेड़ा में ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय के संजय ब्रह्मभट्ट ने कहा कि उनके संस्थान के लगभग 350 छात्र शंख और डमरू बजाते हुए शौर्य यात्रा में भाग लेंगे। उन्होंने एएनआई को बताया कि हम खेड़ा जिले के नाडियाड से आए हैं। हम ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय से हैं और हमारे साथ दह्याभाई शास्त्री और उनके सभी छात्र हैं। लगभग 350 छात्र यहां आए हैं। हम सभी शौर्य यात्रा में हिस्सा लेंगे। हमारे बच्चे शंख और डमरू बजाएंगे और हम घोड़ों के आगे जुलूस का नेतृत्व करेंगे।

भरूच में श्री नर्मदा संस्कृत वेद पाठशाला के एक प्रतिनिधि ने भी शौर्य यात्रा में संस्थान की भागीदारी की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पाठशाला के सदस्य प्रधानमंत्री का मंत्रोच्चार करके स्वागत करने के लिए डमरू बजाने और शंखनाद करने आए हैं। "हम भरूच से आए हैं और यहां सभी लोग डमरू बजाने और शंखनाद करने आए हैं। हम मंत्रों के जाप से मोदी जी का स्वागत करना चाहते हैं।

जैनस भट्ट ने कहा कि मैं श्रीमती अलका देवी संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षक हूं। हमारे साथ 100 लोगों का एक समूह यहां आया है। हम उस 72 घंटे के कार्यक्रम का हिस्सा थे, जो प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर में आयोजित किया था। अब हम यहां मंत्रों का जाप करने आए हैं, और हमारे छात्र शंख बजाएंगे और अन्य अनुष्ठान करेंगे।

इस दौरान, गुजरात के कई स्कूल-कॉलेजों के साथ छात्र-छात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'शौर्य यात्रा' का बेसब्री से इंतजार करते दिखे। छात्रों ने कहा कि यह पल उनके लिए यादगार क्षण है जो वो कभी नहीं भूलेंगे। वह प्रधानमंत्री को देखने और उनका स्वागत करने के लिए यहां आए हैं।

इस दौरान गुजरात की पारंपरिक अहीरानी पोशाक पहने महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'शौर्य यात्रा' के दौरान गरबा किया। इस दौरान अलग-अलग राज्यों से आए कलाकारों ने अभी अपनी अपनी सुंदर प्रतुतियां दीं।

‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ भारत के उन अनगिनत नागरिकों को याद करने के लिए मनाया जा रहा है, जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए बलिदान दिया, जो आने वाली पीढ़ियों की सांस्कृतिक चेतना को प्रेरित करता रहेगा।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, जो 8 जनवरी से 11 जनवरी तक आयोजित किया गया। 1026 में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किए गए पहले हमले की 1000वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इस दौरान अपना जीवन कुर्बान करने वालों की याद में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के एक बयान के अनुसार सदियों पहले इस मंदिर को नष्ट करने के कई बार प्रयास किए जाने के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज विश्वास, साहस और राष्ट्रीय गर्व के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह सब इसे इसकी प्राचीन महिमा में बहाल करने के सामूहिक संकल्प और प्रयासों के कारण संभव हुआ है।

महमूद गजनवी के हमले के साथ ही एक लंबे दौर की शुरुआत हुई, जिसके दौरान सदियों तक मंदिर को बार-बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया। इसके बावजूद, सोमनाथ लोगों की सामूहिक चेतना में कभी खत्म नहीं हुआ। मंदिर के विनाश और पुनरुद्धार का यह चक्र दुनिया के इतिहास में बेजोड़ है। इसने दिखाया कि सोमनाथ कभी भी सिर्फ एक पत्थर की इमारत नहीं था, बल्कि विश्वास, पहचान और सभ्यतागत गौरव का एक जीवित प्रतीक था।

दिवाली के दिन 12 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ के खंडहरों का दौरा किया और मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प व्यक्त किया, इसे भारत के सांस्कृतिक आत्मविश्वास को फिर से जगाने के लिए आवश्यक माना। सार्वजनिक भागीदारी से किया गया पुनर्निर्माण, 11 मई, 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में वर्तमान मंदिर के अभिषेक के साथ पूरा हुआ।

भगवान शिव के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में से पहले के रूप में पूजनीय सोमनाथ मंदिर परिसर अरब सागर के किनारे शान से खड़ा है, जिसके ऊपर 150 फुट ऊंचा शिखर है, जो अटूट आस्था और राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने सोशल मीडिया हैंडल ‘एक्स’ पर लिखा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के सुअवसर पर सोमनाथ मंदिर परिसर में भव्यता और दिव्यता से भरा ड्रोन शो देखने का सौभाग्य मिला।