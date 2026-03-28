गुजरात को 891 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम, एक ट्रेन व 3 नई रेल लाइनों का करेंगे उद्घाटन
पीएम जिन रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे वे ना केवल स्थानीय लोगों के लिए दैनिक आवागमन को सस्ता और सुविधाजनक बनाएगी। बल्कि साथ ही, इनसे स्थानीय आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार, 31 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर गुजरात आएंगे। इस दौरान वे राज्य को 891 करोड़ रुपए की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने बताया कि वे ना केवल कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे, बल्कि साथ ही एक नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन को कनेक्टिविटी को मजबूत करने, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।
गुजरात सीएमओ ने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्घाटन वाव थराद से वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा और इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। राज्य सरकार ने बताया कि ये परियोजनाएं, गुजरात में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। इसके अलावा ये सभी परियोजनाएं राज्य में रेलवे की क्षमता को बढ़ाने के साथ ही ट्रेन संचालन को अधिक सुगम और तेज बनाएंगी। इनकी वजह से प्रदेश में रेलवे की माल ढुलाई क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों तथा बंदरगाहों से संपर्क को भी मजबूत बनाएंगी।
इन रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात पीएम
हिम्मतनगर-खेडब्रह्मा नई रेल लाइन- अपने दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 482 करोड़ रुपए से हिम्मतनगर-खेडब्रह्मा के बीच बनी 55 किलोमीटर लंबी इस नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना साबरकांठा जिले में कनेक्टिविटी को काफी बेहतर बनाएगी, और इस क्षेत्र को सीधे अहमदाबाद और उदयपुर से जोड़ेगी। जिससे यात्रा तेज और अधिक किफायती हो जाएगी।
कनालूस-जामनगर दोहरीकरण परियोजना- प्रधानमंत्री 257 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 27 किलोमीटर लंबी इस कनालूस-जामनगर दोहरीकरण परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
गांधीधाम-आदिपुर मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना- पीएम मोदी 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करीब 11 किलोमीटर लंबी इस रेल परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
अहमदाबाद के लिए नई ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी
अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी खेडब्रह्मा से हिम्मतनगर होते हुए अहमदाबाद के लिए एक नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह सेवा इस क्षेत्र को सीधे रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे रोजाना का आवागमन ज्यादा सुविधाजनक, किफायती और कुशल बन जाएगा। उम्मीद है कि यह सेवा स्थानीय आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को भी बढ़ावा देगी।
इन परियोजनाओं से राज्य को मिलेंगे इतने फायदे
राज्य सरकार ने बताया कि इन परियोजनाओं से यात्रा का समय कम होने, लॉजिस्टिक्स की लागत घटने, क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने, और बाजार तक पहुंच बेहतर होने से किसानों और उद्योगों को मदद मिलने की उम्मीद है।
‘रेलवे को अर्थव्यवस्था का इंजन बनाना चाहते हैं पीएम’
मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री के उस विजन के अनुरूप हैं, जिसके तहत वे भारतीय रेलवे को भारतीय अर्थव्यवस्था के एक आधुनिक, कुशल और विकासोन्मुखी इंजन के रूप में बदलना चाहते हैं। जिसके लिए ये सभी पहलें, लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करके, माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाकर और यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाकर, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और पूरे गुजरात में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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