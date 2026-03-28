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गुजरात को 891 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम, एक ट्रेन व 3 नई रेल लाइनों का करेंगे उद्घाटन

Mar 28, 2026 10:16 pm ISTSourabh Jain एएनआई, गांधीनगर, गुजरात
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पीएम जिन रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे वे ना केवल स्थानीय लोगों के लिए दैनिक आवागमन को सस्ता और सुविधाजनक बनाएगी। बल्कि साथ ही, इनसे स्थानीय आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

गुजरात को 891 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम, एक ट्रेन व 3 नई रेल लाइनों का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार, 31 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर गुजरात आएंगे। इस दौरान वे राज्य को 891 करोड़ रुपए की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने बताया कि वे ना केवल कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे, बल्कि साथ ही एक नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन को कनेक्टिविटी को मजबूत करने, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।

गुजरात सीएमओ ने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्घाटन वाव थराद से वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा और इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। राज्य सरकार ने बताया कि ये परियोजनाएं, गुजरात में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। इसके अलावा ये सभी परियोजनाएं राज्य में रेलवे की क्षमता को बढ़ाने के साथ ही ट्रेन संचालन को अधिक सुगम और तेज बनाएंगी। इनकी वजह से प्रदेश में रेलवे की माल ढुलाई क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों तथा बंदरगाहों से संपर्क को भी मजबूत बनाएंगी।

इन रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात पीएम

हिम्मतनगर-खेडब्रह्मा नई रेल लाइन- अपने दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 482 करोड़ रुपए से हिम्मतनगर-खेडब्रह्मा के बीच बनी 55 किलोमीटर लंबी इस नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना साबरकांठा जिले में कनेक्टिविटी को काफी बेहतर बनाएगी, और इस क्षेत्र को सीधे अहमदाबाद और उदयपुर से जोड़ेगी। जिससे यात्रा तेज और अधिक किफायती हो जाएगी।

कनालूस-जामनगर दोहरीकरण परियोजना- प्रधानमंत्री 257 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 27 किलोमीटर लंबी इस कनालूस-जामनगर दोहरीकरण परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

गांधीधाम-आदिपुर मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना- पीएम मोदी 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करीब 11 किलोमीटर लंबी इस रेल परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

अहमदाबाद के लिए नई ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी

अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी खेडब्रह्मा से हिम्मतनगर होते हुए अहमदाबाद के लिए एक नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह सेवा इस क्षेत्र को सीधे रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे रोजाना का आवागमन ज्यादा सुविधाजनक, किफायती और कुशल बन जाएगा। उम्मीद है कि यह सेवा स्थानीय आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को भी बढ़ावा देगी।

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इन परियोजनाओं से राज्य को मिलेंगे इतने फायदे

राज्य सरकार ने बताया कि इन परियोजनाओं से यात्रा का समय कम होने, लॉजिस्टिक्स की लागत घटने, क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने, और बाजार तक पहुंच बेहतर होने से किसानों और उद्योगों को मदद मिलने की उम्मीद है।

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‘रेलवे को अर्थव्यवस्था का इंजन बनाना चाहते हैं पीएम’

मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री के उस विजन के अनुरूप हैं, जिसके तहत वे भारतीय रेलवे को भारतीय अर्थव्यवस्था के एक आधुनिक, कुशल और विकासोन्मुखी इंजन के रूप में बदलना चाहते हैं। जिसके लिए ये सभी पहलें, लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करके, माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाकर और यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाकर, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और पूरे गुजरात में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी।

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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