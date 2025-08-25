pm narendra modi appealed to people to buy make in india products जो भी खरीदेंगे 'मेड इन इंडिया' होगा, त्योहारों से पहले PM मोदी की लोगों से अपील, Gujarat Hindi News - Hindustan
pm narendra modi appealed to people to buy make in india products

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों से 'मेड इन इंडिया' सामान खरीदने की अपील की। उन्होंने दोहराया कि सरकार छोटे उद्यमियों, किसानों, पशुपालकों का नुकसान नहीं होने देगी।

Krishna Bihari Singh वार्ता, अहमदाबादMon, 25 Aug 2025 09:32 PM
प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों से 'मेड इन इंडिया' सामान खरीदने की अपील की। भारत से निर्यात किए जाने वाले सामानों पर भारी टैरिफ लगाये जाने एवं अन्य व्यापारिक कार्रवाइयों की धमकी के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील करते हुए दोहराया कि सरकार छोटे उद्यमियों, किसानों, पशुपालकों का नुकसान नहीं होने देगी।

कांग्रेस ने दूसरे देशों पर निर्भर रखा

पीएम मोदी ने कहा कि 60 से 65 साल देश पर शासन करने वाली कांग्रेस ने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा ताकि वो सरकार में बैठ कर आयात में भी खेल कर सकें, घोटाले कर सकें। लेकिन आज भारत ने आत्मनिर्भरता को विकसित भारत का आधार बना दिया है। पीएम मोदी ने त्योहारों के मौसम में लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की।

त्योहारों से पहले 'मेड इन इंडिया' खरीददारी की अपील

पीएम मोदी ने कहा- अब नवरात्र, विजयादशमी, धनतेरस, दीपावली... सभी त्योहार आ रहे हैं। ये हमारे संस्कृति के उत्सव तो हैं। ये आत्मनिर्भरता के भी उत्सव होने चाहिए। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अपनी आग्रह दोहराना चाहता हूं कि हमें जीवन में एक मंत्र बना लेना है कि हम जो भी खरीदेंगे 'मेड इन इंडिया' होगा, स्वदेशी होगा।

किसानों और कारोबारियों का नहीं होने देंगे नुकसान

पीएम मोदी ‘विकसित भारत, विकसित गुजरात’ बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में 5000 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं के लोकार्पण के बाद एक जन सभा को संबोधित कर थे। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार लघु उद्यमियों, किसानों, पशुपालकों का नुकसान नहीं होने देगी। मैं अपने लघु उद्यमियों, दुकानदारों, किसानों, पशुपालकों से कहूंगा कि पीएम मोदी के लिए आपका हित सर्वोपरि है।

आतंकी खून बहाते थे, कांग्रेस कुछ नहीं करती थी

पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार के दृढ संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि ये आततायी हमारा खून बहाते थे और दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करती थी। आज आतंकवादियों और उनके आकाओं को हम छोड़ते नहीं चाहे वो कहीं भी छिपे हों। दुनिया ने देखा है कि पहलगाम का बदला भारत ने कैसे लिया है। छह-सात मई की रात भारतीय सेनाओं ने 22 मिनट में ही पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आंकवादियों के अड्डों का सफाया कर दिया।

