PM Modi visit to Gujarat will bring Railway projects worth more than Rs 1,400 crore पीएम मोदी गुजरात को देंगे 1400 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स की सौगात, इन इलाकों को होगा फायदा, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़PM Modi visit to Gujarat will bring Railway projects worth more than Rs 1,400 crore

पीएम मोदी गुजरात को देंगे 1400 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स की सौगात, इन इलाकों को होगा फायदा

कडी से कटोसन रोड और साबरमती के बीच यात्री ट्रेन शुरू होने से धार्मिक स्थलों तक बेहतर पहुंच उपलब्ध होगी, क्षेत्र में दैनिक यात्रियों को लाभ होगा और जमीनी स्तर पर आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा।

Sourabh Jain वार्ता, गांधीनगर, गुजरातFri, 22 Aug 2025 07:55 PM
share Share
Follow Us on
पीएम मोदी गुजरात को देंगे 1400 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स की सौगात, इन इलाकों को होगा फायदा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 अगस्त को गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वह राज्य को 1,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की सौगात देकर उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस बारे में गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि ये परियोजनाएं विशेष रूप से उत्तर गुजरात के महेसाणा, पाटण, बनासकांठा, गांधीनगर और अहमदाबाद जिलों को फायदा पहुंचाएंगी। साथ ही इसमें कहा गया कि इन रेलवे परियोजनाओं से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास, लॉजिस्टिक्स दक्षता और रोजगार सृजन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।

प्रधानमंत्री द्वारा रेलवे की जो परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी उनमें 537 करोड़ रुपए की लागत से तैयार महेसाणा–पालनपुर रेल लाइन (65 किमी) का दोहरीकरण, 347 करोड़ रुपए की लागत से कलोल–कड़ी–कटोसन रोड रेल लाइन (37 किमी) का गेज कन्वर्जन और 520 करोड़ रुपए की लागत से बेचराजी–रणुंज रेल लाइन (40 किमी) का गेज कन्वर्जन शामिल है। ये रेलवे परियोजनाएं विशेष रूप से उत्तर गुजरात के महेसाणा, बनासकांठा और पाटण जिले को ब्रॉडगेज लाइन के माध्यम से सहज, सुरक्षित और निर्बाध संपर्क प्रदान करेंगी।

अतिरिक्त लाइन क्षमता के कारण अहमदाबाद–दिल्ली मार्ग पर तेज गति से ट्रेनों का संचालन संभव होगा। इससे अधिक यात्री ट्रेनों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा और मालगाड़ियों की गति एवं दक्षता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। इस प्रकार यह परियोजनाएं गुजरात की आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। इससे दैनिक यात्रियों, पर्यटकों और व्यवसायियों के लिए आवागमन अधिक सरल और तेज होगा। साथ ही, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

बेचराजी–रणुंज रेल लाइन का गेज कन्वर्जन नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान फॉर मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के अनुरूप किया गया है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और गुजरात राज्य की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में और बेहतर सुधार लाना है। प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल उत्तर गुजरात की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को और गति प्रदान करेगी। साथ ही, भारत के लॉजिस्टिक्स और रेलवे क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित करेगी।

इसके अलावा वह कड़ी से कटोसन रोड और साबरमती के बीच नई ट्रेन एवं बेचराजी से कार-लोडेड मालगाड़ी सेवा का भी शुभारंभ करेंगे। कटोसन और साबरमती के लिए नई ट्रेन सेवा न केवल पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक पहुंच को आसान बनाएगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। इसी तरह, बेचराजी से शुरू होने वाली कार-लोडेड मालगाड़ी राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों को मजबूत कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इससे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का विस्तार होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

इन दोनों रेल सेवाओं से क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल, टिकाऊ और उच्चगति वाला परिवहन विकल्प उपलब्ध होगा। इससे न केवल यात्रा समय में कमी आएगी बल्कि क्षेत्रीय औद्योगिक विकास, निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ये सभी रेलवे परियोजनाएं विकसित गुजरात से विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।