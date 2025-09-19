PM Modi visit Gujarat on Saturday, Will gift works worth thousands of crores of rupees शनिवार को गुजरात दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री, देंगे हजारों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों की सौगात, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगुजरात न्यूज़PM Modi visit Gujarat on Saturday, Will gift works worth thousands of crores of rupees

प्रधानमंत्री शनिवार को धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (DSIR) का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे, जिसे एक हरित औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। वह लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NHMC) का भी दौरा करेंगे और उसकी प्रगति की समीक्षा भी करेंगे।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, गांधीनगर, गुजरातFri, 19 Sep 2025 06:41 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 20 सितंबर को गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे, इस दौरान वह राज्य को हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वह यहां होने वाले 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और भावनगर में 34,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। वे यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और धोलेरा का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। इसके बाद दोपहर लगभग डेढ़ बजे वह एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और लोथल स्थित नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज (राष्ट्रीय समुद्री विरासत) परिसर का दौरा भी करेंगे।

प्रधानमंत्री गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी केंद्र और राज्य सरकार की 26,354 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे छारा पोर्ट पर HPLNG रीगैसिफिकेशन (पुनर्गैसीकरण) टर्मिनल, गुजरात IOCL रिफाइनरी में एक्रिलिक और ऑक्सो अल्कोहल प्रोजेक्ट, 600 मेगावाट की ग्रीन शू पहल, किसानों के लिए पीएम-कुसुम 475 मेगावाट कंपोनेंट सी सोलर फीडर, 45 मेगावाट बडेली सोलर पीवी परियोजना, धोर्डो गांव के पूर्ण सौरीकरण आदि का उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री LNG इंफ्रास्ट्रक्चर, अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, तटीय सुरक्षा कार्यों, राजमार्गों, स्वास्थ्य सेवा और शहरी परिवहन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनमें भावनगर में सर टी. जनरल अस्पताल, जामनगर में गुरु गोविंद सिंह सरकारी अस्पताल का विस्तार और 70 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाना शामिल है।

इस दौरे के बारे में PIB की तरफ से जारी एक प्रेस नोट के अनुसार प्रधानमंत्री शनिवार को धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (DSIR) का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे, जिसे एक हरित औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। वह लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NHMC) का भी दौरा करेंगे और उसकी प्रगति की समीक्षा भी करेंगे, जिसका विकास लगभग 4,500 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। यह परिसर भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं का सम्मान और संरक्षण करेगा और पर्यटन, अनुसंधान, शिक्षा और कौशल विकास के केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

इसके अलावा समुद्री व्यापार से जुड़े क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री शनिवार को 7,870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। वे इंदिरा डॉक पर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता में एक नए कंटेनर टर्मिनल और संबंधित सुविधाओं के साथ ही पारादीप बंदरगाह पर नए कंटेनर बर्थ, कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं और संबंधित विकास कार्यों व टूना टेकरा मल्टी-कार्गो टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। पीएम कामराजर बंदरगाह, एन्नोर में अग्निशमन सुविधाएं और आधुनिक सड़क संपर्क, चेन्नई बंदरगाह पर समुद्री दीवारें और रिवेटमेंट सहित तटीय सुरक्षा कार्य, कार निकोबार द्वीप पर समुद्री दीवार निर्माण, दीनदयाल बंदरगाह, कांडला में एक बहुउद्देश्यीय कार्गो बर्थ और ग्रीन बायो-मेथनॉल संयंत्र और पटना व वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधा केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे।

