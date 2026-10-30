पीएम किसान से सफर आसान तक; पीएम मोदी गुजरात में देंगे कई तोहफे, UP को भी एक फायदा

PM नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर आज गुजरात आ रहे हैं। वह यहां 14,000 करोड़ रुपये सौगात देंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 'पीएम-किसान' योजना की 24वीं किस्त भी जारी करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर आएंगे। इस दौरान वह 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री अपने गुजरात प्रवास के दौरान ही 'पीएम-किसान' योजना की 24वीं किस्त के तहत 19,000 करोड़ रुपये जारी करेंगे और दो ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे।

प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध एकता नगर का दौरा भी करेंगे, जहां वह सांस्कृतिक और पर्यटन महोत्सव 'भारत पर्व 2026' का उद्घाटन करेंगे और नर्मदा आरती में शामिल होंगे।

बनासकांठा में आज जनसभा करेंगे पीएम मोदी शुक्रवार को गुजरात पहुंचने के बाद सबसे पहले बनासकांठा में 'एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी-इन विट्रो फर्टिलाइजेशन' प्रयोगशाला और 'भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर' का दौरा करेंगे। बनासकांठा में वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "भारत के पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में अगली बड़ी छलांग कैसी होगी? जानने के लिए गुजरात के बनासकांठा आइए! 30 अक्टूबर को 127 एकड़ में फैले 'गोवंश प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र' की शुरुआत होने जा रही है। यह इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे विज्ञान और नवाचार हमारे किसानों के कल्याण को बढ़ावा दे रहे हैं।"

राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा मोदी 31 अक्टूबर को एकता नगर में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और 400 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद एकता नगर में वर्षा वन और वामन वृक्ष वाटिका का दौरा करेंगे और सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे।

अहमदाबाद मेट्रो के दो चरणों की रखेंगे आधारशिला मोदी अपने गुजरात प्रवास के दौरान अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2ए और चरण 2बी की आधारशिला रखेंगे। अमहदाबाद मेट्रो के चरण 2ए की लंबाई 6 किलोमीटर से अधिक होगी, जिसमें कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट के बीच पांच स्टेशन होंगे, जबकि चरण 2बी की लंबाई 3.3 किलोमीटर से अधिक होगी, जिसमें गिफ्ट सिटी से शाहपुर तक के तीन स्टेशन शामिल होंगे।

दो नई ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी इसके साथ ही प्रधानमंत्री 30 अक्टूबर को गुजरात की दो नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। मोदी साबरमती-वाराणसी एक्सप्रेस और मेहसाणा-बेचराजी-साबरमती मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे।

अहमदाबाद-मेहसाणा रोड होगा 8 लेन वह लगभग 2,600 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद-मेहसाणा रोड (राज्य राजमार्ग संख्या-41) को चार लेन से आठ लेन में परिवर्तित करने और सुदृढ़ करने की परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना से अहमदाबाद और उत्तरी गुजरात के बीच यात्रा तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदायक होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री गुजरात प्रवास के दौरान 4,030 नए बाल-अनुकूल आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारशिला रखेंगे और गुजरात में 361 पूर्ण बाल-अनुकूल आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और करीब चार लाख लोगों को लाभ होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री मोदी कृषि अवसंरचना कोष के तहत पूरी की गई 521 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिस पर लगभग 4,950 करोड़ रुपये की लागत आई है। इन परियोजनाओं में कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं और कोल्ड स्टोरेज शृंखला, गोदाम, साइलो, पॉलीहाउस एवं ग्रीनहाउस, एकीकृत प्राथमिक एवं माध्यमिक प्रसंस्करण सुविधाएं और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र शामिल हैं।