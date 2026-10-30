'आलू से सोना बना रहे', पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कस दिया तंज; विपक्ष पर भी बड़ी हमला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गाँधी के एक पुराने बयान पर तंज कसते हुए कहा कि बनासकांठा के लोग पहले से ही आलू से सोना बना रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर अफवाहनें फैलाने और लोगो को डराने का आरोप लगाया।
गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि इन लोगों को देश को मुश्किल में देखने में आनंद आता है। उन्होंने कहा कि जब खाड़ी देश ईरान में युद्ध चल रहा है तो दुनिया कई मुश्किलों से जूझ रही है। लेकिन भारत मजबूत कदमों पर खड़ा है। इसी बीच कुछ लोग अफवाहें फैलाने लगे और हमारे देश के लोगों को डराने लगे। उन्होंने राहुल गांधी के एक पुराने बयान पर तंज कसते हुए कहा, 'यहां के लोग असल में आलू से सोना बनाते हैं।'
अफवाहें फैलाने में लगा विपक्ष- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा, ये लोग अफवाहें फैलाने में लगे रहे। किसानों को कहा गया कि खाद नहीं मिलेगी। बहनों को डरा दिया कि गैस नही मिलने वाला। इनका प्लान देश में अफरा-तफरी फैलाने का था। ताकि ये मोदी को बदनाम कर सकें। मैं देश के किसान और बहनों भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने कहा था कि मोदी आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। यह युद्ध आज भी चल रहा है लेकिन मोदी ने किसानों के लिए खाद की कमी नहीं होने दी। युद्ध के कारण दुनिया में खाद की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, इसकाबोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया।
पीएम मोदी ने कहा, 'जो खाद की बोरी की कीमत 3000 रुपये में पड़ती है वही300 रुपये में दी जाती है. डीएपी की कीमत दुनिया में पांच हजार से ज्यादा हो गई है लेकिन हमारे देश में 1300 रुपये में दी जा रही है। अनिश्चितता से भरी दुनिया में भारत का तेज विकास पूरी दुनिया के लिए नई उम्मीद है। '
राहुल गांधी के बयान पर कस दिया तंज
प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने कहा कि बनासकांठा का आलू आज विश्व प्रसिद्ध है। कोई बनासकांठा वाला नहीं कहेगा कि मैं आलू का सोना बनाऊंगा। वे कहें के मैं तो पहले से ही सोना बना रहा हूं।
राहुल गांधी ने 9 साल पहले दिया था बयान
राहुल गांधी का आलू से सोना वाला बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इस बयान में उन्होंने कहा था, 'एक ऐसी मशीन लगाऊंगा कि एक साइड से आलू घुसेगा और दूसरी साइड से सोना निकलेगा। इतना पैसा बनेगा कि आपको पता नहीं होगा कि इसका क्या करना है।' गुजरात के पाटन में रैली के दौरान उन्होंने बयान दिया था। हालांकि पूरा बयान यह था कि ये शब्द मेरे नहीं, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो में पूरा बयान नहीं दिखाया जाता था। इस अधूरे बयान से उनपर काफी तंज कसा गया।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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