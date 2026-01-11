Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़PM modi speech gujarat somnath swabhiman parv saurya sabha all latest updates
मजहबी उन्माद को साधारण लूट बताया; सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर पीएम मोदी का निशाना

संक्षेप:

Jan 11, 2026 12:09 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, सोमनाथ
गुजरात के सोमनाथ के स्वाभिमान पर्व की शौर्य सभा में पीएम मोदी ने कहा कि आज एक दिव्य और भव्य अवसर है। पीएम मोदी ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमें उस समय की याद दिलाता है जब हमारे पूर्वजों ने अपने विश्वास और महादेव के प्रति अपनी अटूट आस्था के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने में संकोच नहीं किया। पीएम ने कहा कि आक्रमणकारियों को लगा था कि वे हमें और हमारी आस्था को पूरी तरह मिटा देंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि वे असफल रहे। आज सोमनाथ मंदिर के शिखर पर फहराता ध्वज इस बात का प्रमाण है कि भारत की शक्ति और उसकी क्षमताएं अविनाशी हैं।

धार्मिक आक्रमण को केवल 'लूट' का नाम दे दिया....

पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से, स्वतंत्रता के बाद औपनिवेशिक (Colonial) मानसिकता वाले लोगों ने हमारे गौरवशाली अतीत को मिटाने की कोशिश की। उन्होंने इतिहास को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास किया। सोमनाथ मंदिर के लिए लड़ने वालों को वह पहचान और महत्व नहीं दिया गया जिसके वे हकदार थे। कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं ने तो इन आक्रमणकारियों के इतिहास पर पर्दा डालने तक की कोशिश की। धार्मिक आक्रमण को केवल 'लूट' का नाम दे दिया गया। हमें अपनी पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाया गया कि सोमनाथ मंदिर को उसके खजाने को लूटने के लिए तोड़ा गया था। नफरत, अत्याचार और आतंक के उस क्रूर इतिहास को हमसे छिपाया गया।

सरदार पटेल को रोका, राजेंद्र प्रसाद के आने पर आपत्ति

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के पास सोमनाथ जैसे हजारों साल पुराने पुण्य स्थल हैं। ये स्थल हमारे सामर्थ्य, प्रतिरोध और परंपरा के पर्याय रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद, गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने इनसे पल्ला झाड़ने का कोशिश की। उस इतिहास को भुलाने के कुत्सित प्रयास किए गए। तुष्टिकरण के ठेकेदारों ने इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई।

सोमनाथ के नाम में ही सोम मतलब अमृत है- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांताएं सोमनाथ पर हमला कर रही थीं, तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है लेकिन वे मजहबी कट्टरपंथी यह नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वे नष्ट करना चाहते थे, उसके नाम में ही सोम अर्थात् अमृत जुड़ा हुआ है। उसमें हलाहल को पीकर भी अमर रहने का विचार जुड़ा है। उसके भीतर सदाशिव महादेव के रूप में वह चैतन्य शक्ति प्रतिष्ठित है, जो कल्याणकारक भी है और प्रचंड तांडव: शिव: यह शक्ति का स्रोत भी है। सोमनाथ में विराजमान महादेव, उनका एक नाम मृत्युंजय भी है, मृत्युंजय जिसने मृत्यु को भी जीत लिया, जो स्वयं काल स्वरूप है।

सब कुछ मंत्र-मुग्ध कर देने वाला- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने इस खास अवसर पर कहा कि 72 घंटों तक अनवरण ओंकार का नाद, 72 घंटों का अनवरण मंत्रोच्चार। मैंने देखा, कल रात 1,000 ड्रोन द्वारा, वैदिक गुरुकुलों के 1,000 विद्यार्थियों की उपस्थिति, सोमनाथ के 1,000 वर्षों की गाथा का प्रदर्शन और आज 108 अश्वों के साथ मंदिर तक शौर्य यात्रा, मंत्रों और भजनों की अद्भुत प्रस्तुति। सब कुछ मंत्र-मुग्ध कर देने वाला है। इस अनुभूति को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, इसे केवल समय ही संकलित कर सकता है।

पीएम ने कहा कि ये भी एक सुखद संयोग है कि आज सोमनाथ मंदिर की स्वाभिमान यात्रा के 1,000 साल पूरे हो रहे हैं, साथ ही 1951 में हुए इसके पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। मैं दुनियाभर के करोड़ों श्रद्धालुओं को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

अवसर भव्य और दिव्य- पीएम मोदी

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सक्रिय सेवा का अवसर मिला है। आज देश के कोने-कोने से लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको मेरी तरफ से जय सोमनाथ। ये समय अद्भुत है, ये वातावरण अद्भुत है, ये उत्सव अद्भुत है। एक ओर देवाधिदेव महादेव, दूसरी ओर समुद्र की लहरें, सूर्य की किरणें, मंत्रों की ये गूंज, आस्था का ये उफान और इस दिव्य वातावरण में भगवान सोमनाथ के भक्तों की उपस्थिति इस अवसर को भव्य और दिव्य बना रही है।

