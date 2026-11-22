गरीबी से बाहर आए 50 करोड़ लोग, फिर भी कुछ लोग मानने से हिचक रहे, पीएम मोदी का किस पर निशाना?
प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं लेकिन विपक्ष इस ऐतिहासिक उपलब्धि को मानने से हिचकता है।
पीएम मोदी ने रविवार को कहा कि देश के 50 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना उनकी सरकार की सही नीतियों और कोशिशों का नतीजा है लेकिन विपक्ष के कुछ लोग राजनीतिक कारणों से इसे मानने से हिचकते हैं। पीएम मोदी गुजरात के सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों में दिवाली के बाद आयोजित 'स्नेह मिलन' कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को डिजिटल माध्यम से संबोधित कर रहे थे।
खुश हो रही होंगी स्वतंत्रता सेनानियों की आत्माएं
पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के लिए शहादत देने वाले और जवानी जेलों में बिताने वाले लोगों की आत्माएं आज जहां भी होंगी विश्व बैंक की रिपोर्ट देखकर खुश हो रही होंगी। स्वतंत्रता सेनानियों की आत्माएं सोच रही होंगी कि आखिर देश से गरीबी दूर हो रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी की दर 2011 में 27.1 फीसदी से घटकर 2023 में 2.6 फीसदी रह गई। इस दौरान देश में लगभग 49.6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।
विपक्ष पर निशाना, कुछ लोग मानने से हिचक रहे
पीएम मोदी ने कहा कि हजारों वर्षों की गुलामी ने हमें गरीब बना दिया था। पहली बार 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं। इससे बड़ी कोई संतुष्टि और इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग अब भी इस उपलब्धि को मानने से हिचकते हैं क्योंकि यह सब भाजपा शासन में हुआ है। उन्हें यह पसंद नहीं है। उन्हें पसंद हो या न हो हमें संतुष्टि है कि हमारी कोशिशें सफल हुई हैं।
नीति और नीयत साफ, मेहनत भी पुरजोर
पीएम मोदी ने मौजूदा विकास को एक नए अध्याय की शुरुआत बताते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियां देश का स्वर्णिम युग देखेंगी। हमारी नीयत सही है, हमारी नीति सही है, हमारी दिशा सही है और हमारी मेहनत में भी कोई कमी नहीं है। हम एक के बाद एक योजनाएं बनाते रहे और उन्हें कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाते रहे। हमने साबित किया कि उन लोगों के लिए सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है जो इसके हकदार और जरूरतमंद हैं।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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