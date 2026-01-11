Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़pm modi says india witness unprecedented certainty amdi global uncertainty
दुनिया में भारी अनिश्चितता के बीच भारत में किस बात का सुकून? पीएम मोदी ने बताया

संक्षेप:

वैश्विक तनाव के बीच भारतीयों के लिए कुछ बातें सुकून देने वाली हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को गुजरात की धरती से यह संदेश दिया है। पीएम मोदी ने क्या बातें कहीं इस रिपोर्ट में जानें...

Jan 11, 2026 05:29 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजकोट
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाकर अमेरिका ले जाए जाने के बाद गहराए वैश्विक तनाव के बीच भारतीयों के लिए सुकून देने वाली बात यह है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को गुजरात की धरती से यह संदेश दिया। पीएम मोदी ने रविवार को कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया अनिश्चितता का सामना कर रही है तो भारत अभूतपूर्व निश्चितता और राजनीतिक स्थिरता के दौर से गुजर रहा है।

वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत में अभूतपूर्व निश्चितता

राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ऐसे समय में जब पूरी दुनिया बड़ी वैश्विक अनिश्चितता का सामना कर रही है, हम भारत में अभूतपूर्व निश्चितता का दौर देख रहे हैं। मौजूदा वक्त में भारत में राजनीतिक स्थिरता और नीतियों में निरंतरता है।

दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकॉनमी

आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रही है।

बताई भारत की वर्क फोर्स की अहमियत

पीएम मोदी ने आगे कहा कि मौजूदा वक्त में देश में बुनियादी ढांचे के साथ-साथ उद्योग के लिए तैयार कार्यबल सबसे बड़ी जरूरत है। गौरतलब है कि भारत एक मजबूत वर्क फोर्स से समृद्ध देश है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देश की वर्क फोर्स का उल्लेख करते हुए दुनिया को भारत की अहमियत को भी रेखांकित करने की कोशिश की।

1,500 से अधिक MOU साइन होने की संभावना

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को वाइब्रेंट गुजरात रीजन समिट से पहले राजकोट के मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में एक व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रदर्शनी में अमेरिका और यूरोप समेत 16 देशों के 110 से अधिक विदेशी खरीदार भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान 1,500 से अधिक एमओयू पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

खबर अपडेट हो रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
