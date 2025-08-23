PM Modi on 2 day visit to Gujarat from August 25 PM मोदी गुजरात को 5477 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे, 2 दिन के दौरे में रोड शो भी करेंगे, Gujarat Hindi News - Hindustan
PM मोदी गुजरात को 5477 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे, 2 दिन के दौरे में रोड शो भी करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर 25 अगस्त को गुजरात पहुंचेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित घरों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 5477 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वह अहमदाबाद हवाई अड्डे से नरोदा से निकोल क्षेत्र तक रोड शो में भी हिस्सा लेंगे।

Sat, 23 Aug 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर 25 अगस्त को गुजरात पहुंचेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित घरों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 5477 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री 25 अगस्त की शाम अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद नरोदा से निकोल क्षेत्र तक 3 किलोमीटर लंबे रोड शो में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि रोड शो के रास्ते और निकोल में कार्यक्रम स्थल पर लगभग एक लाख लोग मौजूद रहेंगे। वहां से वे 5477 करोड़ रुपए की विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

अहमदाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्घाटन करेंगे

पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री अहमदाबाद शहर में रामापीर टेकरा नाम से प्रसिद्ध झुग्गी बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 133.42 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 1449 घरों और 130 दुकानों का उद्घाटन करेंगे।

उन्होंने बताया कि मोदी अहमदाबाद शहर के आसपास चार लेन वाली एसपी रिंग रोड को अपग्रेड करने की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना में दो चरणों में हाइब्रिड एन्युइटी मोड के तहत छह लेन वाली सड़क का निर्माण शामिल होगा। इसमें गति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक्सप्रेसवे मानकों के अनुसार काम होगा।

दस्करोई तालुका में वाटर पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री मोदी दस्करोई तालुका में 27 करोड़ रुपए की लागत से बनी एक वाटर पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की जाने वाली इस परियोजना से अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत 10 गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा।

प्रधानमंत्री अहमदाबाद नगर निगम के अंतर्गत शेला, मणिपुर, गोधावी, सनाथल और तेलव के लिए वर्षा जल निकासी प्रणाली, स्ट्रीट फर्नीचर सहित लॉ गार्डन और मीठाखली परिसर के विकास और थलतेज, नारनपुरा और चांदखेड़ा वार्डों में नए जल वितरण स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे।

सरखेज में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखेंगे

वह सरखेज वार्ड में एक मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और साबरमती व अहमदाबाद स्टेशनों के बीच चार लेन वाले रेलवे ओवरब्रिज के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कलाना-छरोड़ी में टीपी योजना संख्या 139/सी, 141 और 144 में 38.25 करोड़ रुपए की लागत से 24 मीटर और 30 मीटर लंबी सड़कों को चार लेन में बदलने की परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे।

गांधीनगर में 281 करोड़ की परियोजनाएं

पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री गांधीनगर में 281 करोड़ रुपए की शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में टीपी-24 रंधेजा में दो सीवेज पंपिंग स्टेशनों का निर्माण, पेथापुर में वर्षा जल निकासी के लिए लाइन बिछाना और 72 करोड़ रुपए की लागत से ढोलकुवा से पंचेश्वर सर्कल तक मेट्रो रेल के समानांतर एक सड़क का निर्माण शामिल है। पीएम मोदी कोबा, रायसन और रंदेसन में पानी और सीवर लाइनें बिछाने और भाट-मोटेरा लिंक रोड के नवीनीकरण की आधारशिला भी रखेंगे।

मेहसाणा में 1796 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे

प्रधानमंत्री मेहसाणा जिले के लिए 1796 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। मंत्री ने बताया कि वह 1400 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें मेहसाणा-पालनपुर रेलवे लाइन (65 किलोमीटर) का दोहरीकरण, कलोल-कडी-कटोसन लाइन (37 किलोमीटर) और बेचाराजी-रानुनज लाइन (40 किलोमीटर) का गेज परिवर्तन शामिल है।

उन्होंने बताया कि 26 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के पास कंपनी के हंसलपुर संयंत्र में मारुति सुजुकी के पहले इलेक्ट्रिक वाहन 'ई-विटारा' के प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन करेंगे।

