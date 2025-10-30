दो दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे PM मोदी, दी 1220 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात; होंगे इतने सारे काम

Hindustan Hindi News
PM Modi inaugurates, lays foundation stone of projects costing Rs1220 Crore at Ekta Nagar Gujarat
संक्षेप: पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा, ‘एकता नगर सिर्फ एक पर्यटन हब नहीं है, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास का जीता-जागता उदाहरण है। ई-बसों के जुड़ने से हवा शुद्ध रहेगी, आवाज का प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को आधुनिक, आरामदायक सुविधाएं मिलेंगी।’

Thu, 30 Oct 2025 11:26 PMSourabh Jain पीटीआई, अहमदाबाद, गुजरात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे, जहां पहले दिन उन्होंने प्रदेश को 1,220 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने सबसे पहले नर्मदा जिले के एकता नगर में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के पास ई-बसों को हरी झंडी दिखाई और फिर विभिन्न विकास परियोजनाओं का ई-लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने यहां 303 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बिरसा मुंडा भवन, 56.33 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सरकारी आवास, 54.65 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट (चरण-1) और 20.72 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सतपुड़ा प्रोटेक्शन वॉल और रिवरफ्रंट का उद्घाटन भी किया।

साथ ही प्रधानमंत्री ने यहां पर दस प्रमुख विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिनमें 367.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला भारत के शाही साम्राज्यों का संग्रहालय, 90.46 करोड़ रुपए का वीर बालक उद्यान, 27.43 करोड़ रुपए की लागत से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में ट्रैवेलेटर विस्तार, 23.60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला एक खेल परिसर और 12.50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली जेटी विकास परियोजना शामिल है। अन्य प्रमुख परियोजनाओं में 3.48 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले CISF बैरक, 12.50 करोड़ रुपए की लागत से शूलपनेश्वर मंदिर के पास जेटी का काम और 12.85 करोड़ रुपए की लागत वाली वर्षा वन परियोजना शामिल हैं।

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यहां बोन्साई गार्डन, वॉक-वे (चरण-2), ई-बस चार्जिंग डिपो, स्मार्ट बस स्टॉप (चरण-2), सरदार सरोवर बांध और गार्डन की प्रतिकृति का उद्घाटन भी किया। इस बारे में जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि ये नव-विकसित परियोजनाएं एकता नगर में आने वाले पर्यटकों के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगी।

इससे पहले प्रधानमंत्री शाम को वडोदरा हवाई अड्डे पर उतरे और खराब मौसम के कारण सड़क मार्ग से एकता नगर पहुंचे। जहां कार्यक्रम स्थल पर उन्होंने 30 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई 25 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। बेड़े में इन अतिरिक्त बसों के आने के साथ ही अब ई-बसों की संख्या बढ़कर 55 हो गई। इनके जरिए एकता नगर में पर्यटकों को मुफ्त आने-जाने की सेवा प्रदान की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये 9 मीटर लंबी एसी मिनी ई-बसें एक बार चार्ज करने के बाद 180 किलोमीटर तक चल सकती हैं। बस में दिव्यांगों के लिए भी विशेष सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें एक विशेष लिफ्टिंग सिस्टम भी शामिल है, जिससे सीटों को नीचे किया जा सकता है।'

मोदी ने इस मौके पर कहा, ‘एकता नगर सिर्फ एक पर्यटन हब नहीं है, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास का जीता-जागता उदाहरण है। ई-बसों के जुड़ने से हवा शुद्ध रहेगी, आवाज का प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को आधुनिक, आरामदायक सुविधाएं मिलेंगी।’

वहीं शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी एकता नगर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह का नेतृत्व करेंगे। इस बारे में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में एक सांस्कृतिक उत्सव और सुरक्षा बलों द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस परेड शामिल होगी, जिसमें उनके कौशल, अनुशासन और वीरता का प्रदर्शन किया जाएगा।

Gujarat News

