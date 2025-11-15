जनजातीय गौरव दिवस पर गुजरात के डेडियापाड़ा पहुंचे पीएम, दी 9700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात
संक्षेप: जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों में खेल अधोसंरचना विकसित करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की जानकारी देते हुए कहा कि हाल में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली महिला टीम में एक आदिवासी खिलाड़ी भी थी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को गुजरात में नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में आयोजित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भाग लिया और देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासी उत्थान कार्यों के लिए 9,700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। पीएम ने विभिन्न बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए इस मौके पर एक जनसभा को भी संबोधित किया।
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदायों के उत्थान और क्षेत्र के ग्रामीण एवं दूरदराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जगुआ) के तहत निर्मित 1 लाख घरों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी भाग लिया।
पीएम ने यहां लगभग 1,900 करोड़ रुपए की लागत से आदिवासी छात्रों को समर्पित 42 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (EMRS), सामुदायिक गतिविधियों के लिए 228 बहुउद्देश्यीय केंद्रों, असम मेडिकल कॉलेज, डिब्रूगढ़ में सक्षमता केंद्र और आदिवासी संस्कृति एवं विरासत के संरक्षण के लिए मणिपुर के इम्फाल में आदिवासी अनुसंधान संस्थान (TRI) भवन का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा उन्होंने गुजरात के 14 आदिवासी जिलों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 250 बसों को हरी झंडी भी दिखाई।
इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय क्षेत्रों में 748 किलोमीटर नई सड़कों और DA-JAGUA के अंतर्गत सामुदायिक केंद्रों के रूप में काम करने वाले 14 जनजातीय बहु-विपणन केंद्रों (TMMC) और 2,320 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी, जिससे जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।
इन विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने डेडियापाड़ा शहर में एक जनसभा को संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने कहा, 'आदिवासियों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन कांग्रेस ने कभी उनके योगदान को मान्यता नहीं दी और स्वतंत्रता के बाद पार्टी के 60 साल के शासन के दौरान उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया।' उन्होंने कहा, ‘हमने आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ा दी हैं क्योंकि उन्हें ‘सिकल सेल एनीमिया’ का खतरा है। प्रधानमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों में खेल अवसंरचना विकसित करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की जानकारी देते हुए कहा कि हाल में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली महिला टीम में एक आदिवासी खिलाड़ी भी थी।
इससे पहले जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अपने दौरे की शुरुआत करते हुए मोदी ने देवमोगरा माता मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने देवमोगरा माता की पूजा-अर्चना की और सभी नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और उन्नति की कामना की। प्रधानमंत्री ने इस अनुभव को पवित्र बताया और देश भर के लोगों से मंदिर में आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आग्रह किया। सतपुडा पर्वतमाला में स्थित यह धाम आदिवासी समाज के लोगों की श्रद्धा का केन्द्र है।
