पीएम मोदी का गुजरात दौरा आज, 34 हजार करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के भवानीपुर में 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम में 34,200 करोड़ रुपय्से  अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादSat, 20 Sep 2025 10:39 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के भवानीपुर में एक भव्य आयोजन में शिरकत करेंगे, जहां वे 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जिसमें पीएम मोदी देश के समुद्री क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली योजनाओं की सौगात देंगे। यह दौरा न केवल गुजरात, बल्कि पूरे देश के लिए समृद्धि और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा।

धोलेरा और लोथल का दौरा

इसके बाद, दोपहर 1:30 बजे प्रधानमंत्री धोलेरा का हवाई सर्वे करेंगे, जो भारत के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का केंद्र है। साथ ही, वे लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का दौरा करेंगे, जो भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करता है। इस दौरान पीएम एक समीक्षा बैठक भी करेंगे, जिसमें गुजरात के विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा होगी।

आत्मनिर्भर भारत का संदेश

अपने दौरे से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "20 सितंबर भारत के समुद्री क्षेत्र और आत्मनिर्भरता के लिए खास दिन है। भवानीपुर में 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम में 34,200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। ये योजनाएं देशभर के लोगों के लिए लाभकारी होंगी और शिपिंग क्षेत्र की नीतियों को मजबूत करेंगी।"

गुजरात में उत्साह का माहौल

पीएम मोदी का यह दौरा गुजरात में विकास की नई इबारत लिखने जा रहा है। इन परियोजनाओं से न केवल आर्थिक समृद्धि को बल मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। गुजरात की जनता इस दौरे को लेकर उत्साहित है, क्योंकि यह राज्य के विकास और भारत की वैश्विक पहचान को और सशक्त करने वाला है।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार को होने वाले दौरे से पहले एक अनूठा अंदाज अपनाया। उन्होंने पीएम मोदी के सम्मान में एक खास गीत समर्पित किया। मुख्यमंत्री पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस गीत को साझा करते हुए लिखा, “आज प्रधानमंत्री गुजरात पधार रहे हैं। इस खास मौके पर मैं यह गीत आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं, जो देश के आम लोगों की भावनाओं को व्यक्त करता है। मोदी जी ने हर नागरिक के दिल में उनकी चिंताओं का ख्याल रखकर एक खास जगह बनाई है।”

