पैसा किसी का भी हो लेनादेना नहीं; पीएम मोदी ने समझा दिया 'स्वदेशी' क्या है

पीएम मोदी ने स्वदेशी की अपनी परिभाषा में कहा कि पैसा किसी का भी हो उसमें पसीना भारतीय का होना चाहिए। टैरिफ को लेकर अमेरिकी धमकियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादTue, 26 Aug 2025 01:12 PM
टैरिफ को लेकर अमेरिकी धमकियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के हंसलपुर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मारुति सुजुकी के पहले इलेक्ट्रिक वाहन ई-विटारा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद कहा कि भारत में जापानी फैक्ट्रियों में बन रहा सामान भी स्वदेशी है। पीएम मोदी ने स्वदेशी की अपनी परिभाषा में कहा कि पैसा किसी का भी हो उसमें पसीना भारतीय का होना चाहिए।

पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं। वोकल फॉर लोकल बनें। उन्होंने कहा कि स्वदेशी- यह हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए। गर्व से स्वदेशी की ओर चल पड़ो। पीएम मोदी ने इस दौरान यह भी कहा कि जापान की ओर से भारत में किया जा रहा उत्पादन भी स्वदेशी है। उन्होंने इसके लिए पैसे और पसीने वाली व्याख्या भी समझाई।

ये भी पढ़ें:मारुति की पहली इलेक्ट्रिक SUV को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, 426 km होगी रेंज

पीएम मोदी ने कहा, 'यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही हैं वह भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे लेना देना नहीं है। डॉलर है पाउंड है, वह करेंसी काली है या गोरी है, मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रॉडक्शन है, उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रॉडक्शन होगा उसमें महक मेरे देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। इस भाव के साथ आप मेरे साथ चलिए। 2047 में हम ऐसा भारत बनाएंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी।'

पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया ‘मेड इन इंडिया’ लिखे इलेक्ट्रिक वाहन चलाएगी। सुजुकी भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और इन कार को जापान निर्यात किया जा रहा है। यह भारत-जापान के मजबूत संबंधों को दर्शाता है। पीएम ने कहा कि आने वाले समय में भविष्य के उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और देश सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।

PM Modi

