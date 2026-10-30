50 लाख करोड़ का फायदा, PM मोदी ने किसान सम्मान निधि के अलावा भी बताईं चार योजनाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करने के बाद कहा कि इसके अतिरिक्त चार योजनाएं हैं जिनसे किसानों को 50 लाख करोड़ रुपये का फायदा मिला है।
गुजरात के बनासकांठा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता की सेवा करते हुए 25 साल हो गए। पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने के बाद उन्होंने कहा कि अलग-अलग पांच योजनाओं से किसानों को 50 लाख करोड़ रुपये का फायदा दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे अन्नदाता विकसित भारत के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं। हमारी सरकार ने किसानों को सशक्त करने की प्राथमिकता दी है। 2013-14 की तुलना में कृषि बजट पांच गुना से ज्यादा हो गया है। पीएम किसान सम्मान निधि करोड़ों छोटे किसानों के जीवन का हिस्सा बन गई है। आज करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपसे अधिक की राशि भेजी गई है। गुजरात के 50 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। इनके खाते में 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रुपये जमा हुए हैं। बनासकांठा के लाखों परिवारों के खाते में करीब 50 करोड़ रुपये पहुंचे हैं।
किन पांच योजनाओं का किया जिक्र
पीएम मोदी ने कहा, सरकार की नितियों की वजह से किसानों को 50 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों को मिले या उनकी बचत हुई है। मैं सिर्फ पांच योजनाओं को उदाहरण देता हूं। पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 4.5 लाख करोड़ रुपये सीधे छोटे किसानों के बैंक खाते में पहु्ंचे। उन्होंने कहा, आजादी के बाद छोटे किसानों की जरूरतों को नहीं समझा गया। कभी उन्हें पूछा नहीं गया। जबकि देश में छोटे किसानों की संख्या 85 प्रतिशत से ज्यादा है। ऐसे छोटे किसानों की हमारी सरकार ने चिंता की और उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि से मदद पहुंचाई।
पीएम मोदी ने कहा, बीते कुछ सालों में वैश्विक अनिश्चितता के बीच खाद की कीमतों में उछाल आया लेकिन हमारी सरकार ने इसका बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया। इसपर सरकार ने करीब 1 6 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। पहले की सरकारें एमएसपी को लेकर किसानों को धोखा दे रही थी। हमारी सरकार ने एमएसपी का फायदा पूरा किया है और पिछले 12 सालों में किसानों को गेहूं और धान, एमएसपी के रूप में 24 लाख करोड़ रुपये किसानों के खाते में गया है।
फसल बीमा योजना का कवच
प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने पीएम किसान फसल बीमा योजना का कवच किसानों को दिया है। पिछले 10-12 साल में किसानों को फसल बीमा के मुआवजे में 2 लाख करोड़ से अधिक रुपये मिल चुके हैं। पीएम कुसुम योजना की भूमिका लगातार बढ़ रही है। अब तक 12 लाख सोलर पंप दे चुके है। अगर ये पंप ना होते तो 80 करोड़ लीटर से अधिक डीजल किसानों को खरीदना पड़ता। यह लाखों किसानों की बचत हुई है। इससे जो अतिरिक्त बिजली पैदा हुई सो अलग। एक तरह से देखें तो इन पांच योजनाओं से देश के किसानों को 50 लाख करोड़ रुपये के बराबर की बचत हुई है या फिर जमा हुए हैं। इन 50 लाख करोड़ रुपयों ने देश के किसानों की आय बढ़ाई है। खेती का सामर्थ्य बढ़ाया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौसम में हो रहा परिवर्तन किसानों के लिए बड़ी चुनौती है। बीते सालों में किसानों को बीजों की 3 हजार नई किस्में उपलब्ध करवाई गई हैं। पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। पशुपालन और डेयरी सेक्टर में भी विज्ञान पर जोर दिया गया है। पशुओँ की नस्ल बेहतर होगी तो दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें