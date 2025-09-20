PM in Bhavnagar Gujarat says India paying Rs 6 lakh cr yearly to foreign firms to ship goods across the world गुजरात में गरजे मोदी, बताया रक्षा बजट के बराबर राशि हम किस काम के लिए विदेशी कंपनियों पर खर्च कर रहे, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगुजरात न्यूज़PM in Bhavnagar Gujarat says India paying Rs 6 lakh cr yearly to foreign firms to ship goods across the world

प्रधानमंत्री मोदी ने भावनगर में कहा, भारत को दुनिया की एक बड़ी समुद्री शक्ति बनाने के लिए तीन और बड़ी स्कीम्स पर भारत सरकार काम कर रही। इन तीन योजनाओं से शिप बिल्डिंग सेक्टर को आर्थिक मदद मिलने में आसानी होगी।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भावनगर, गुजरातSat, 20 Sep 2025 01:27 PM
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को गुजरात दौरे पर पहुंचे। इस दौरान भावनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने 34,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने अन्य देशों पर निर्भरता को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत अपने रक्षा बजट के बराबर राशि विदेशी शिपिंग कंपनियों को सामान लाने ले जाने के लिए किराये के रूप में देता है। इतनी ज्यादा निर्भरता के लिए उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए उस पर निशाना भी साथा।

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'कांग्रेस ने भारत में जहाज निर्माण पर जोर देने की बजाय, विदेशी जहाजों को किराया भाड़ा देना बेहतर समझा। जिससे भारत में शिप (जहाज) बिल्डिंग इको सिस्टम ठप हो गया, विदेशी जहाजों पर निर्भरता ये हमारी मजबूरी बन गया। परिणाम यह हुआ कि 50 साल पहले, जहां 40 प्रतिशत व्यापार भारतीय जहाजों पर होता था, वो हिस्सा घटकर सिर्फ 5 प्रतिशत रह गया। यानी अपने 95 प्रतिशत ट्रेड के लिए हम विदेशी जहाजों पर निर्भर हो गए।'

उन्होंने आगे कहा, 'विदेशी जहाजों पर इस निर्भरता का हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मैं देश के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं, देशवासी यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज भारत हर साल करीब 75 मिलियन डॉलर, यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए, विदेशी शिपिंग कंपनियों को सिर्फ शिपिंग सर्विसेस के लिए देता है, किराए के रूप में देता है। यह आज भारत का जितना डिफेंस बजट (रक्षा बजट) है, करीब-करीब उतना पैसा किराये में दिया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, 7 दशकों में कितना पैसा हमने भाड़े के रूप में दूसरे देशों को दिया है।'

इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, 'बड़े शिप बनाने के लिए जिस राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है, उसका भरोसा मैं आज देशवासियों को दे रहा हूं। देश के मेरीटाइम सेक्टर को मजबूती देने के लिए कल भी एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, हमने देश की पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है। अब सरकार ने बड़े जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मान्यता दी है।

आगे उन्होंने कहा, 'जब किसी सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मान्यता मिलती है तो उसे बहुत फायदा होता है। अब बड़े शिप बनाने वाली कंपनियों को बैंकों से लोन मिलने में आसानी होगी, उन्हें ब्याज दर में भी छूट मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के जितने भी लाभ होते हैं, वो सारे के सारे इन जहाज बनाने वाली कंपनियों को भी मिलेंगे। सरकार के इस निर्णय से भारतीय शिपिंग कंपनियों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा और उन्हें ग्लोबल कंपटीशन में आगे आने में मदद मिलेगी। भारत को दुनिया की एक बड़ी समुद्री शक्ति बनाने के लिए तीन और बड़ी स्कीम्स पर भारत सरकार काम कर रही। इन तीन योजनाओं से शिप बिल्डिंग सेक्टर को आर्थिक मदद मिलने में आसानी होगी। हमारे शिपयार्ड्स को मॉर्डन टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद और डिजाइन व क्वालिटी सुधारने में भी बहुत मदद मिलने वाली है।'

'जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता, उतनी ज्यादा देश की विफलता'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता, उतनी ज्यादा देश की विफलता। विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया, इसलिए आजादी के 6-7 दशकों बाद भी भारत वो सफलता हासिल नहीं कर पाया, जिसके हम हकदार थे। इसके दो बड़े कारण रहे, पहला यह कि लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझाए रखा और दूसरा यह कि भारत को दुनिया के बाजार से अलग-थलग रखा। कांग्रेस सरकार की नीतियों ने देश के नौजवानों का बहुत नुकसान किया।'

