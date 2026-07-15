जिसे दिलाना था इंसाफ वह भी हैवान निकला; 13 साल की गैंगरेप पीड़िता को वकील ने बनाया शिकार
गुजरात के सूरत में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां एक रेप पीड़िता की आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर उसके ही वकील ने रेप किया। नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके वकील ने उसके साथ रेप किया है। पीड़िता के आरोप के बाद आरोपी पर मामला दर्ज किया और अब उसे गिरफ्तार कर लिया है।
गुजरात के सूरत में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां एक रेप पीड़िता की आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर उसके ही वकील ने रेप किया। नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके वकील ने उसके साथ रेप किया है। पीड़िता के आरोप के बाद आरोपी पर मामला दर्ज किया और अब उसे गिरफ्तार कर लिया है।
क्या था पूरा मामला
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि वकील प्रणयराज रणवीर को लड़के से रेप के आरोप में गिरफ्तार कियाहै। रणवीर डिंडोली में प्रैक्टिस कर रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी वकील अहमदाबाद के ढोलका का रहने वाला है। लड़की ने आरोपी वकील के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके माता-पिता मजदूरी करते हैं और बेटी का केस लड़ने के लिए रणवीर के पास मदद मांगने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि रणवीर ने फीस के तौर पर 15 हजार रुपए मांगे थे। परिवार ने पैसे देने में असमर्थता जताई तो इसके बदले वकील ने रेप पीड़िता को घर पर काम करने का ऑफर दिया। पीड़िता काम करने के लिए उसके घर गई तो रणवीर ने लड़की के कपड़े उतरवाए और रेप किया। इसके बाद आरोपी वकील ने धमकी भी दी कि इस मामले को किसी के सामने रखा तो केस को और खराब कर देगा।
पुलिस ने क्या बताया
इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सोमवार को केस दर्ज किया और रणवीर को गिरफ्तार कर लिया। उस पर बीएनएस के तहत रेप, अपराध करने के लिए बच्चे का इस्तेमाल, चोट पहुंचाना और आपराधिक धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही, पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर यौन हमले और उससे जुड़े अपराधों के आरोप भी लगाए गए हैं।
लड़की का ही केस लड़ रहा था वकील
नाबालिग रेप पीड़िता का पिछला केस सितंबर 2025 का है, जब उसका किडनैप कर लिया गया था। बाद में 23 नवंबर 2025 को वह मिल गई थी। उस समय वह 12 साल की थी। उस केस की जांच करने वालों का आरोप था कि दो लोगों ने उसका रेप किया था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि सरकारी वकील अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन पुलिस ने बताया कि लड़की के पिता ने कानूनी कार्यवाही में मदद के लिए रणवीर को रखा था।
पहले भी कर चुका है कांड
पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि रणवीर पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। अहमदाबाद के बावला में उस पर दहेज की मांग और अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। उस पर शराबबंदी से जुड़े अपराधों, दंगा करने और अहमदाबाद और सूरत के पुलिस स्टेशनों में दर्ज अन्य आरोपों सहित कई मामले भी दर्ज हैं। पुलिस ने कहा कि आगे की जांच चल रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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