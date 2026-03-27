गुजरात में लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत, हफ्ते के अंत में अचानक बदलेगा मौसम; कई जिलों के लिए येलो अलर्ट
बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी इलाकों में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। वह दक्षिण गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र-कच्छ के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक दर्ज किया गया।
गुजरात के लोगों को दो दिन बाद भीषण गर्मी से छुटकारा मिल सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में रविवार और सोमवार को मौसम बदलेगा और इस दौरान प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में बादल छाए रहने के साथ ही बारिश होने की भी पूरी संभावना है। विभाग की मानें तो इन दो दिनों के दौरान प्रदेश के 7 जिलों में तेज हवाएं चलने के साथ गरज-चमक के साथ बारिश भी होगी। वहीं शुक्रवार और शनिवार के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो विभाग के अनुसार इन दोनों ही दिन प्रदेश का मौसम बेहद शुष्क बना रहने की उम्मीद है।
महीने के अंत में दो दिन सुहावना होगा मौसम
मौसम विभाग ने रविवार (29 मार्च) को कच्छ और बनासकांठा जिले में मौसम बदलने का अनुमान लगाते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यहां कुछ जगहों पर बिजली कड़कने और गरज-चमक के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे (झोकों के साथ) की रफ्तार से हवा चलने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है।
इसके साथ ही विभाग ने सोमवार (30 मार्च) के लिए प्रदेश के 7 जिलों कच्छ, बनासकांठा, पाटण, साबरकांठा, अरावल्ली, महीसागर और दाहोद जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, और इस दौरान यहां पर गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने और सतह पर 30 से 40 किमी प्रति घंटे (झोकों के साथ) की रफ्तार से हवा चलने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है।
कैसा रहा बीते दिन का मौसम
बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी इलाकों में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। वह दक्षिण गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र-कच्छ के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक दर्ज किया गया, शेष क्षेत्र में यह सामान्य ही रहा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो गुजरात क्षेत्र में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा, वहीं कच्छ के कुछ हिस्सों में तो इसमें काफी से लेकर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, शेष क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। शेष क्षेत्र में यह सामान्य रहा।
गुरुवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 39.0 डिग्री सेल्सियस भुज में रिकॉर्ड किया गया, वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस केशोद में रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान प्रदेश के 14 जिलों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। सिर्फ द्वारका जिले का अधिकतम तापमान सबसे कम यानी 29.4 डिग्री रहा।
मौसम की मुख्य विशेषताएं
पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे मध्य पाकिस्तान के ऊपर बना ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण, अब एक ट्रफ (गर्त) में मिल गया है। यह ट्रफ़, समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर, उत्तर-पश्चिमी राजस्थान से लेकर दक्षिण-पश्चिमी मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। एक और ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण, समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मध्य राजस्थान और उसके आस-पास के इलाकों में बना हुआ है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी ईरान और उसके आसपास के इलाकों में, समुद्र तल से 5.8 से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच, ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के रूप में दिखाई दे रहा है। कल दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में, समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण, अब कमजोर पड़ गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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