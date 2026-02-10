विदेश से साबुन के 26 पैकेट लेकर आया शख्स, एयरपोर्ट पर उतरते ही कस्टम ने कर लिया गिरफ्तार
कस्टम डिपार्टमेंट ने बताया कि SVPI एयरपोर्ट पर AIU के अधिकारियों ने खास जानकारी के आधार पर मलेशिया की राजधानी से आए संदिग्ध यात्री को रोका। वहीं इसके बाद जब उसके सामान की जांच की गई तो कुल 29 पैकेट में रखा मादक पदार्थ मिला।
गुजरात में अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग के अधिकारियों को उस वक्त एक अहम कामयाबी मिली, जब उन्होंने मलेशिया से आए एक पुरुष यात्री को करीब 7 किलोग्राम हेरोइन के साथ धर दबोचा। आरोपी कुआलालंपुर से आया था और अपने साथ नैचुरल साबुन के ढेर सारे पैकेट्स लाया था। जब शक होने पर अधिकारियों ने उन साबुन के पैकेट्स की जांच की तो उनमें हेरोइन होने का पता चला। जिन्हें बहुत शातिर तरीके से साबुन के आकार के डिब्बों में बड़ी चालाकी से छिपाकर लाया गया था। खास बात यह है कि एयरपोर्ट पर होने वाली एक्स-रे स्क्रीनिंग के दौरान पकड़ में आने से बचने के लिए भी आरोपी ने बेहद खास तरीका अपनाया था।
साबुन के बॉक्स में छुपाकर लाया 7 किलो हेरोइन
कस्टम विभाग ने इस कार्रवाई को सोमवार को अंजाम दिया और इसके बाद उस यात्री को गिरफ्तार कर लिया। डिपार्टमेंट ने बताया कि सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर AIU (एयर इंटेलिजेंस यूनिट) के अधिकारियों ने खास जानकारी के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और मलेशिया की राजधानी से आए संदिग्ध यात्री को रोका।
एक अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद जब उसके सामान की जांच की गई तो उसके पास कुल 29 पैकेट मिले जिनमें गैर-कानूनी नशीली दवाएं रखी हुई थीं। आरोपी यात्री के पास से कुल 6.8 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसे साबुन के आकार के 26 डिब्बों और तीन सफेद लिफाफों में छिपाकर रखा गया था। हालांकि उन्होंने यह भी नहीं बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस नशीले पदार्थ की कीमत कितनी होगी।
26 पैकेट्स में से एक में भी नहीं थी असली साबुन
उन्होंने बताया कि इस नशीले मादक पदार्थ को बड़ी चालाकी से नेचुरल और हर्बल साबुन के रूप में छिपाया गया था, और फिर तीन सफेद लिफाफों के साथ ओरिजिनल पैकेजिंग बॉक्स में पैक किया गया था। हालांकि, जांच के दौरान अधिकारियों को बॉक्स में एक भी असली साबुन नहीं मिली।
एक्स-रे स्क्रीनिंग से बचने के लिए अपनाया शातिर तरीका
वहीं एक्स-रे स्क्रीनिंग के दौरान पकड़ में आने से बचने के लिए आरोपी शख्स ने हेरोइन को सिल्वर फॉयल और कार्बन पेपर में लपेटकर रखा था। हालांकि इसके बाद भी कस्टम विभाग को उसके बारे में खुफिया सूचना मिल गई और उन्होंने उसे बरामद कर लिया। शुरुआती जांच में ही उसमें हेरोइन होने की पुष्टि हो गई। आरोपी यात्री एयर एशिया की फ्लाइट AK-91 से कुआलालंपुर से आया था। यात्री को NDPS एक्ट, 1985 के तहत गिरफ़्तार किया गया है। आगे की जांच चल रही है।
