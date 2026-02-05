Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़party underway in Ahmedabad, when police arrived, they found people engaged in illegal act
अहमदाबाद के पॉश इलाके में चल रहा था रईसजादों का जश्न, पुलिस पहुंची तो अवैध काम करते मिले लोग

अहमदाबाद के पॉश इलाके में चल रहा था रईसजादों का जश्न, पुलिस पहुंची तो अवैध काम करते मिले लोग

संक्षेप:

मौके पर मिले लोगों में अहमदाबाद के बड़े बिल्डर्स, नामी डॉक्टर और रसूखदार बिजनेसमैन से लेकर अन्य रसूखदार लोग शामिल थे। जिनकी उम्र मुख्य रूप से 35 से 45 साल के बीच थी। इस दौरान 43 पुरुषों और 38 महिलाओं समेत कुल 81 लोगों को हिरासत में लिया गया।

Feb 05, 2026 03:52 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, गुजरात
share Share
Follow Us on

गुजरात के अहमदाबाद शहर में बुधवार की रात कुछ रईसजादों के जश्न में उस वक्त खलल पड़ गया, जब पुलिस ने वहां छापेमारी कर वहां चल रही अवैध गतिविधियों पर लगाम लगा दी। दरअसल एक कपल की शादी की 25वीं सालगिरह के मौके पर यहां एक अवैध शराब और हुक्का पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए शहर के रसूखदार तबके के 81 अमीर लोग यहां पहुंचे थे। जिसके बाद पुलिस ने यहां छापा मारे हुए उन लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि रसूखदार परिवारों और प्रभावशाली हस्तियों के शामिल होने के कारण थाने में देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। हिरासत में लिए गए 81 लोगों में 43 पुरुष और 38 महिलाएं शामिल थीं, जिनमें ज्यादातर लोगों की उम्र 35 से 45 साल के बीच थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस पहुंची तो लग्जरी इवेंट जैसा नजारा मिला

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार रईसजादों का यह जश्न शहर के सानंद इलाके में स्थित 'निर्वाण ग्रीन्स वीकेंड होम्स' में चल रहा था और पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस की टीम ने जब मौके पर दस्तक दी, तो वहां का नजारा किसी लग्जरी इवेंट जैसा था। वहां पर मेहमानों की सुविधा के लिए खाने का एक शानदार फूड काउंटर और 11 ऐसे खास टेबल थे, जहां केक के साथ-साथ महंगी विदेशी शराब और हुक्का परोसा जा रहा था। जैसे ही पुलिस जश्न में पहुंची, मेहमानों के बीच अफरा-तफरी मच गई।

पार्टी करते मिले शहर के रसूखदार लोग

मौके पर एन्जॉय करते मिले लोगों में अहमदाबाद के बड़े बिल्डर्स, नामी डॉक्टर और रसूखदार बिजनेसमैन से लेकर अन्य रसूखदार लोग शामिल थे। पुलिस ने मौके से विदेशी शराब की कई बोतलें और 10 से ज्यादा हुक्का पाइप जब्त किए। साथ ही आयोजन स्थल से पुलिस ने 20 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां भी जब्त कीं।

कार्रवाई की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए सभी 43 पुरुषों को मेडिकल टेस्ट के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जबकि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, 38 महिला मेहमानों को कानूनी नोटिस देकर जाने की अनुमति दे दी गई।

ये भी पढ़ें:गुजरात में महिला टीचर को तीन साल से अधिक की सजा, छात्रा पर हाथ उठाने की मिली सजा
ये भी पढ़ें:गुजरात: छठवीं के छात्र ने सहपाठी के पानी में नेफथलीन की गोलियां मिलाई
ये भी पढ़ें:डॉक्टर्स ने 'हल्क' से बचाई डेढ़ साल के बच्चे की जान, अलर्ट करने वाला मामला
ये भी पढ़ें:गुजरात का छारी-ढांड पक्षी विहार रामसर सूची में शामिल,जानिए क्या होंगे इससे फायदे

पुलिस पता लगा रही कहां से आया था हुक्का व शराब

सानंद पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि प्रतिबंधित शराब और हुक्का कहां से मंगवाया गया था और इस पार्टी के मुख्य आयोजक कौन थे। साथ ही पुलिस ने मौके से मिली गाड़ियां और सामान भी पुलिस के पास जब्त रहने की जानकारी दी, क्योंकि वो फिलहाल पार्टी में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के बैकग्राउंड की जांच कर रहे हैं और प्रोहिबिशन एक्ट के तहत औपचारिक आरोप तैयार कर रहे हैं।

साथ ही अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सानंद और आसपास के इलाकों में ऐसी अवैध शराब और नशीले पदार्थों वाली पार्टियों के खिलाफ आगे भी 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाएगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।