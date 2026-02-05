अहमदाबाद के पॉश इलाके में चल रहा था रईसजादों का जश्न, पुलिस पहुंची तो अवैध काम करते मिले लोग
मौके पर मिले लोगों में अहमदाबाद के बड़े बिल्डर्स, नामी डॉक्टर और रसूखदार बिजनेसमैन से लेकर अन्य रसूखदार लोग शामिल थे। जिनकी उम्र मुख्य रूप से 35 से 45 साल के बीच थी। इस दौरान 43 पुरुषों और 38 महिलाओं समेत कुल 81 लोगों को हिरासत में लिया गया।
गुजरात के अहमदाबाद शहर में बुधवार की रात कुछ रईसजादों के जश्न में उस वक्त खलल पड़ गया, जब पुलिस ने वहां छापेमारी कर वहां चल रही अवैध गतिविधियों पर लगाम लगा दी। दरअसल एक कपल की शादी की 25वीं सालगिरह के मौके पर यहां एक अवैध शराब और हुक्का पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए शहर के रसूखदार तबके के 81 अमीर लोग यहां पहुंचे थे। जिसके बाद पुलिस ने यहां छापा मारे हुए उन लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि रसूखदार परिवारों और प्रभावशाली हस्तियों के शामिल होने के कारण थाने में देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। हिरासत में लिए गए 81 लोगों में 43 पुरुष और 38 महिलाएं शामिल थीं, जिनमें ज्यादातर लोगों की उम्र 35 से 45 साल के बीच थी।
पुलिस पहुंची तो लग्जरी इवेंट जैसा नजारा मिला
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार रईसजादों का यह जश्न शहर के सानंद इलाके में स्थित 'निर्वाण ग्रीन्स वीकेंड होम्स' में चल रहा था और पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस की टीम ने जब मौके पर दस्तक दी, तो वहां का नजारा किसी लग्जरी इवेंट जैसा था। वहां पर मेहमानों की सुविधा के लिए खाने का एक शानदार फूड काउंटर और 11 ऐसे खास टेबल थे, जहां केक के साथ-साथ महंगी विदेशी शराब और हुक्का परोसा जा रहा था। जैसे ही पुलिस जश्न में पहुंची, मेहमानों के बीच अफरा-तफरी मच गई।
पार्टी करते मिले शहर के रसूखदार लोग
मौके पर एन्जॉय करते मिले लोगों में अहमदाबाद के बड़े बिल्डर्स, नामी डॉक्टर और रसूखदार बिजनेसमैन से लेकर अन्य रसूखदार लोग शामिल थे। पुलिस ने मौके से विदेशी शराब की कई बोतलें और 10 से ज्यादा हुक्का पाइप जब्त किए। साथ ही आयोजन स्थल से पुलिस ने 20 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां भी जब्त कीं।
कार्रवाई की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए सभी 43 पुरुषों को मेडिकल टेस्ट के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जबकि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, 38 महिला मेहमानों को कानूनी नोटिस देकर जाने की अनुमति दे दी गई।
पुलिस पता लगा रही कहां से आया था हुक्का व शराब
सानंद पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि प्रतिबंधित शराब और हुक्का कहां से मंगवाया गया था और इस पार्टी के मुख्य आयोजक कौन थे। साथ ही पुलिस ने मौके से मिली गाड़ियां और सामान भी पुलिस के पास जब्त रहने की जानकारी दी, क्योंकि वो फिलहाल पार्टी में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के बैकग्राउंड की जांच कर रहे हैं और प्रोहिबिशन एक्ट के तहत औपचारिक आरोप तैयार कर रहे हैं।
साथ ही अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सानंद और आसपास के इलाकों में ऐसी अवैध शराब और नशीले पदार्थों वाली पार्टियों के खिलाफ आगे भी 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाएगी।
