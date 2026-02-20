गुजरात में बदलेंगे शादी रजिस्ट्रेशन के नियम, अब माता-पिता को सरकार देगी जानकारी; एक और बड़ी शर्त
गुजरात में शादी के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़े बदलाव होने वाले हैं। नए प्रस्ताव के मुताबिक अब शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए माता-पिता को सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके लिए 30 दिन का समय भी तय कर दिया गया है।
गुजरात में शादी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बड़े बदलाव का प्रस्ताव पेश किया गया है । राज्य सरकार ने गुजरात रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत अब शादी रजिस्ट्रेशन में ‘परिवार के किसी सदस्य’ को सीधे तौर पर शामिल किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने इस प्रस्ताव की जानकारी देते हुए कहा कि नई व्यवस्था में पारदर्शिता और अभिभावकों की जानकारी दी जाएगी।
‘पेरेंटल डिक्लेरेशन’ होगा अनिवार्य
गुजरात सरकार के प्रस्तावित नियमों के मुताबिक अब दूल्हा-दुल्हन को आवेदन के दौरान यह घोषणा करनी होगी कि उनके माता-पिता को शादी की जानकारी है या नहीं। इसके बाद सहायक रजिस्ट्रार 10 दिन के अंदर दोनों पक्षों के अभिभावकों को सूचना भेजेंगे। आवेदन के साथ माता-पिता के आधार कार्ड की जानकारी और शादी के कार्ड सहित कई दस्तावेज देने होंगे। इससे प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक विस्तृत और जांच-परक हो जाएगी।
30 दिन का अनिवार्य वेटिंग पीरियड
तुरंत रजिस्ट्रेशन की सुविधा अब सीमित हो सकती है। प्रस्ताव में आवेदन और सार्टिफिकेट जारी होने के बीच 30 दिन का अनिवार्य अंतर रखा गया है। इस दौरान शादी से जुड़े दस्तावेज, फोटो और गवाहों की डिटेल राज्य सरकार के केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस मामले की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि भविष्य में पोर्टल के माध्यम से जैसे ही कोई जोड़ा आवेदन करेगा, माता-पिता को व्हाट्सऐप और मैसेज के जरिए सूचना मिल जाएगी। उनके अनुसार, इससे अभिभावकों की भावनाओं और सभी के अधिकारों की रक्षा होगी।
परंपरा और निजता के बीच संतुलन
सरकार का कहना है कि यह कदम अलग-अलग समुदायों की मांग पर उठाया गया है। हालांकि प्रस्ताव में यह भी स्वीकार किया गया है कि अनिवार्य सूचना और 30 दिन की प्रक्रिया कुछ लोगों को असहज कर सकती है। फिलहाल मसौदे पर 30 दिन तक सार्वजनिक सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर अंतिम नियमों का स्वरूप तय होगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर
