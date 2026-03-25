अफवाहों से मचा हड़कंप, पेट्रोल की बिक्री एक दिन में दोगुनी से ज्यादा; क्या बोले एक्सपर्ट
पेट्रोल की कमी की अफवाहों ने गुजरात में हड़कंप मचा दिया है। सोमवार को प्रदेश में पेट्रोल की बिक्री सामान्य से दोगुने से भी ज्यादा हो गई। हालात ऐसे रहे कि कई पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग गईं और मंगलवार को भी भीड़ का असर जारी है।
पेट्रोल की कमी की अफवाहों ने गुजरात में हड़कंप मचा दिया है। सोमवार को प्रदेश में पेट्रोल की बिक्री सामान्य से दोगुने से भी ज्यादा हो गई। हालात ऐसे रहे कि कई पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग गईं और मंगलवार को भी भीड़ का असर जारी रहा। इस दौरान लोगों को कई मिनट तक इंतजार करना पड़ रहा है। इस मामले पर एक्सपर्ट ने भी अपनी राय दी है।
दोगुने से ज्यादा हो गई बिक्री
तेल कंपनियों के अनुमान के मुताबिक, 23 मार्च को दोपहर 2 बजे तक बिक्री सामान्य थी, लेकिन इसके बाद अचानक तेजी आई। राज्य में पेट्रोल की बिक्री 8,150 किलोलीटर के औसत से बढ़कर 17,798 किलोलीटर पहुंच गई, यानी करीब 118% की बढ़ोतरी। वहीं डीजल की बिक्री भी 16,120 किलोलीटर से बढ़कर 26,935 किलोलीटर हो गई, जो 67% ज्यादा है।
30-40 मिनट करना पड़ रहा इंतजार
अहमदाबाद के गुलबाई टेकरा, शिवरंजनी, जोधपुर, आनंदनगर रोड, प्रह्लादनगर और नवरंगपुरा जैसे इलाकों के पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिली। कई जगह लोगों को 30-40 मिनट तक इंतजार करना पड़ रहा है।
सब फुल करवाना चाह रहे टैंक
ग्राहकों में फुल टैंक भरवाने की होड़ देखी जा रही है। यहां के एक पेट्रोल पंप संचालक ने बताया कि ज्यादातर लोग सिर्फ अफवाहों के कारण अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करा रहे हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो कुछ पंपों पर अस्थायी कमी हो सकती है, जिससे घबराहट और बढ़ेगी। हालांकि, इस मामले में तेल कंपनियों ने साफ किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। सप्लाई सुचारु बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को चौबीसों घंटे लगाया गया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरी स्थिति पैनिक बाइंग की वजह से बनी है और अगर लोग संयम रखें तो किसी तरह की किल्लत नहीं होगी।
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