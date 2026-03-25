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अफवाहों से मचा हड़कंप, पेट्रोल की बिक्री एक दिन में दोगुनी से ज्यादा; क्या बोले एक्सपर्ट

Mar 25, 2026 09:30 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
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पेट्रोल की कमी की अफवाहों ने गुजरात में हड़कंप मचा दिया है। सोमवार को प्रदेश में पेट्रोल की बिक्री सामान्य से दोगुने से भी ज्यादा हो गई। हालात ऐसे रहे कि कई पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग गईं और मंगलवार को भी भीड़ का असर जारी है।

अफवाहों से मचा हड़कंप, पेट्रोल की बिक्री एक दिन में दोगुनी से ज्यादा; क्या बोले एक्सपर्ट

पेट्रोल की कमी की अफवाहों ने गुजरात में हड़कंप मचा दिया है। सोमवार को प्रदेश में पेट्रोल की बिक्री सामान्य से दोगुने से भी ज्यादा हो गई। हालात ऐसे रहे कि कई पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग गईं और मंगलवार को भी भीड़ का असर जारी रहा। इस दौरान लोगों को कई मिनट तक इंतजार करना पड़ रहा है। इस मामले पर एक्सपर्ट ने भी अपनी राय दी है।

दोगुने से ज्यादा हो गई बिक्री

तेल कंपनियों के अनुमान के मुताबिक, 23 मार्च को दोपहर 2 बजे तक बिक्री सामान्य थी, लेकिन इसके बाद अचानक तेजी आई। राज्य में पेट्रोल की बिक्री 8,150 किलोलीटर के औसत से बढ़कर 17,798 किलोलीटर पहुंच गई, यानी करीब 118% की बढ़ोतरी। वहीं डीजल की बिक्री भी 16,120 किलोलीटर से बढ़कर 26,935 किलोलीटर हो गई, जो 67% ज्यादा है।

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30-40 मिनट करना पड़ रहा इंतजार

अहमदाबाद के गुलबाई टेकरा, शिवरंजनी, जोधपुर, आनंदनगर रोड, प्रह्लादनगर और नवरंगपुरा जैसे इलाकों के पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिली। कई जगह लोगों को 30-40 मिनट तक इंतजार करना पड़ रहा है।

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सब फुल करवाना चाह रहे टैंक

ग्राहकों में फुल टैंक भरवाने की होड़ देखी जा रही है। यहां के एक पेट्रोल पंप संचालक ने बताया कि ज्यादातर लोग सिर्फ अफवाहों के कारण अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करा रहे हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो कुछ पंपों पर अस्थायी कमी हो सकती है, जिससे घबराहट और बढ़ेगी। हालांकि, इस मामले में तेल कंपनियों ने साफ किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। सप्लाई सुचारु बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को चौबीसों घंटे लगाया गया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरी स्थिति पैनिक बाइंग की वजह से बनी है और अगर लोग संयम रखें तो किसी तरह की किल्लत नहीं होगी।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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